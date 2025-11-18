Видео
Видео

США введут новые санкции против РФ — эфир Ранок.LIVE

США введут новые санкции против РФ — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2025 г. 8:00

Text

Президент США Дональд Трамп поддержал новый пакет санкций против России. Ограничения будут направлены против стран, которые продолжают покупать закупать дешевые российские энергоносители и фактически поддерживают военные действия РФ против Украины.

Об этом и не только смотрите в эфире Ранок.LIVE.

О чем эфир

В США готовят новый двухпартийный законопроект, направленный на усиление санкционного давления против России. По словам сенатора Линдси Грэма, документ расширяет полномочия президента по применению вторичных санкций, что позволит наказывать страны, которые продолжают поддерживать РФ.

А также в студии будут говорить о текущей ситуации на фронте, новой международной поддержке для Украины и прочее.

Гости эфира

  • юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;
  • руководитель программ по безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук;
  • народный депутат "Батьківщина", Первый заместитель председателя Комитета по вопросам регламента и депутатской этики Сергей Евтушок;
  • генерал-майор запаса СБУ, замглавы СБУ (2014-2015) Виктор Ягун;
  • энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев;
  • исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека Александр Павличенко;
  • заместитель директора Аналитического Центра Политика Артем Бронжуков;
  • представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Напомним, французский президент Эмманюэль Макрон заявил, что ЕС и США совместно работают над санкциями против РФ.

А также президент Финляндии Александер Стубб заявил, что Трамп применил "режим кнута" против России.

 

Артем Бронжуков

