CША запровадять нові санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

CША запровадять нові санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2025 р. 08:00

Text

Президент США Дональд Трамп підтримав новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження будуть спрямовані проти країн, які продовжують купувати закуповувати дешеві російські енергоносії та фактично підтримують військові дії РФ проти України.

Про це і не тільки дивіться в ефірі Ранок.LIVE.

Про що ефір

У США готують новий двопартійний законопроєкт, спрямований на посилення санкційного тиску проти Росії. За словами сенатора Ліндсі Грема, документ розширює повноваження президента щодо застосування вторинних санкцій, що дозволить карати країни, які продовжують підтримувати РФ.

А також у студії говоритимуть про поточну ситуацію на фронті, нову міжнародну підтримку для України та інше.

Гості ефіру

  • юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;
  • керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;
  • народний депутат "Батьківщина",  Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;
  • генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун;
  • енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв;
  • виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;
  • заступник директора Аналітичного Центру Політика Артем Бронжуков;
  • речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон заявив, що ЄС та США спільно працюють над санкціями проти РФ.

А також президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Трамп застосував "режим батога" проти Росії.

 

Артем Бронжуков

08:00 CША запровадять нові санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

17 листопада
Text

17:50 Україна отримає від Франції винищувачі й ППО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Зеленський та Макрон готують спільну заяву — пряма трансляція

Text

13:05 Україна та Франція підписали важливу угоду — ефір День.LIVE

Text

10:51 Зеленський прибув з візитом до Парижу — прямий ефір

