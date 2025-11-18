CША запровадять нові санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

Президент США Дональд Трамп підтримав новий пакет санкцій проти Росії. Обмеження будуть спрямовані проти країн, які продовжують купувати закуповувати дешеві російські енергоносії та фактично підтримують військові дії РФ проти України.

У США готують новий двопартійний законопроєкт, спрямований на посилення санкційного тиску проти Росії. За словами сенатора Ліндсі Грема, документ розширює повноваження президента щодо застосування вторинних санкцій, що дозволить карати країни, які продовжують підтримувати РФ.

юрист-міжнародник, доцент кафедри міжнародного права КНУ імені Тараса Шевченка Роман Єделєв;

керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Павло Лакійчук;

народний депутат "Батьківщина", Перший заступник голови Комітету з питань регламенту та депутатської етики Сергій Євтушок;

генерал-майор запасу СБУ, замголови СБУ (2014-2015) Віктор Ягун;

енергетичний експерт Українського інституту майбутнього Станіслав Ігнатьєв;

виконавчий директор Української гельсінської спілки з прав людини Олександр Павліченко;

заступник директора Аналітичного Центру Політика Артем Бронжуков;

речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко.

Нагадаємо, французький президент Емманюель Макрон заявив, що ЄС та США спільно працюють над санкціями проти РФ.

А також президент Фінляндії Александер Стубб заявив, що Трамп застосував "режим батога" проти Росії.

