Україна
Зеленский сделал заявление о мирных переговорах — эфир День.LIVE

Зеленский сделал заявление о мирных переговорах — эфир День.LIVE

18 ноября 2025 г. 13:17

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время будущих официальных визитов Украина сосредоточится на продвижении инициатив, призванных приблизить завершение войны. Глава государства подчеркнул, что главными приоритетами остаются активизация дипломатических усилий и восстановление процессов обмена, в частности возвращение украинских пленных домой.

Об этом и не только смотрите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 18 ноября

Студию для обсуждения актуальных тем посетят следующие гости:

  • Николай Голомша, экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист;
  • Ярослав Гончар, председатель ОО "Аэроразведка", подполковник;
  • Олег Саакян, политолог;
  • Сергей Бульба, белорусский общественный и политический деятель;
  • Игорь Попов, политолог (Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина");
  • Олег Домбровский, полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВС Украины.

Напомним, что Владимир Зеленский планирует встретиться с представителем президента США Стивом Уиткоффом во время визита в Турцию 19 ноября, где будут обсуждаться возможные шаги для ускорения завершения войны.

Ранее мы также информировали, что глава государства 18 ноября отправился с официальным визитом в Испанию, а уже на следующий день посетит Турцию, где темой обсуждения станут мирные переговоры и возвращение украинских пленных.

13:30 Свириденко объявила о конкурсе в наблюдательном совете Нафтогаза

13:29 Зеленский поздравил сержантов ВСУ с праздником

13:26 В Одессе отключение воды — адреса бюветов

13:17 Зеленский сделал заявление о мирных переговорах — эфир День.LIVE

13:15 Зеленский в Мадриде обсудил ПВО и поддержку Украины — детали

13:00 Выплаты от Британии — кто получит помощь от 1 тыс. долларов

12:51 Рада сегодня не уволила Галущенко и Гринчук — причина

12:49 Двома машинами до Молдови — Одещиною перервали тур

12:35 В НБУ отреагировали на "купюру 5000 грн" — будет ли новый номинал

12:25 Зеленский встретится с Уиткоффом в Турции — СМИ

12:20 С этими болезнями глаз мобилизация невозможна — перечень

06:33 Будет ли хлеб в 2026 году — проблемы с озимыми на юге Украины

15 ноября

19:47 Старт отопительного сезона — тепло ли в квартирах одесситов

14 ноября

22:33 Удары по энергетике — как это сказывается на экономике Украины

06:33 Экономика Украины зимой 2026 — что ждать украинцам

13 ноября

22:33 Блэкауты в Одессе — как горожане обходятся без света

12 ноября

22:33 Тысяча от государства — как одесситы относятся к помощи

11 ноября

19:49 Одесский Привоз осенью — что подорожало в ноябре

06:33 Одесса в Первой мировой войне — помнят ли горожане историю

8 ноября

06:19 Бесплатный транспорт и повышение зарплат, — интервью Кима

7 ноября

22:33 Русская музыка в общественном пространстве — отношение одесситов

Зеленский прибыл с визитом в Испанию — прямая трансляция

Зеленский прибыл с визитом в Испанию — прямая трансляция

18 ноября 2025 г. 10:48
США введут новые санкции против РФ — эфир Ранок.LIVE

США введут новые санкции против РФ — эфир Ранок.LIVE

18 ноября 2025 г. 8:00
Украина получит от Франции истребители и ПВО — эфир Вечір.LIVE

Украина получит от Франции истребители и ПВО — эфир Вечір.LIVE

17 ноября 2025 г. 17:50
Зеленский и Макрон готовят совместное заявление — трансляция

Зеленский и Макрон готовят совместное заявление — трансляция

17 ноября 2025 г. 13:35
Украина и Франция подписали важное соглашение — эфир День.LIVE

Украина и Франция подписали важное соглашение — эфир День.LIVE

17 ноября 2025 г. 13:05
Зеленский прибыл с визитом в Париж — прямой эфир

Зеленский прибыл с визитом в Париж — прямой эфир

17 ноября 2025 г. 10:51
Стубб высказался о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

Стубб высказался о переговорах Украины и РФ — эфир Ранок.LIVE

17 ноября 2025 г. 7:58
Зеленский прибыл в Грецию на переговоры — прямой эфир

Зеленский прибыл в Грецию на переговоры — прямой эфир

16 ноября 2025 г. 12:56

