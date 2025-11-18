Зеленский сделал заявление о мирных переговорах — эфир День.LIVE

Президент Владимир Зеленский заявил, что во время будущих официальных визитов Украина сосредоточится на продвижении инициатив, призванных приблизить завершение войны. Глава государства подчеркнул, что главными приоритетами остаются активизация дипломатических усилий и восстановление процессов обмена, в частности возвращение украинских пленных домой.
Эфир День.LIVE 18 ноября
Студию для обсуждения актуальных тем посетят следующие гости:
- Николай Голомша, экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист;
- Ярослав Гончар, председатель ОО "Аэроразведка", подполковник;
- Олег Саакян, политолог;
- Сергей Бульба, белорусский общественный и политический деятель;
- Игорь Попов, политолог (Эксперт аналитического центра "Объединенная Украина");
- Олег Домбровский, полковник, спикер оперативного командования ОК Запад Сухопутных войск ВС Украины.
Напомним, что Владимир Зеленский планирует встретиться с представителем президента США Стивом Уиткоффом во время визита в Турцию 19 ноября, где будут обсуждаться возможные шаги для ускорения завершения войны.
Ранее мы также информировали, что глава государства 18 ноября отправился с официальным визитом в Испанию, а уже на следующий день посетит Турцию, где темой обсуждения станут мирные переговоры и возвращение украинских пленных.