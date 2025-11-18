Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів — ефір День.LIVE

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час майбутніх офіційних візитів Україна зосередиться на просуванні ініціатив, покликаних наблизити завершення війни. Глава держави наголосив, що головними пріоритетами залишаються активізація дипломатичних зусиль та відновлення процесів обміну, зокрема повернення українських полонених додому.

До студії для обговорення актуальним тем завітають наступні гості:

Нагадаємо, що Володимир Зеленський планує зустрітися з представником президента США Стівом Віткоффом під час візиту до Туреччини 19 листопада, де обговорюватимуться можливі кроки для прискорення завершення війни.

Раніше ми також інформували, що глава держави 18 листопада вирушив з офіційним візитом до Іспанії, а вже наступного дня відвідає Туреччину, де темою обговорення стануть мирні переговори та повернення українських полонених.