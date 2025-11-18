Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна arrow Відео arrow Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів — ефір День.LIVE arrow
Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів — ефір День.LIVE

Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів — ефір День.LIVE

18 листопада 2025 р. 13:17

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео
Text

13:17 Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів — ефір День.LIVE

Text

10:48 Зеленський прибув з візитом до Іспанії — пряма трансляція

Text

08:00 CША запровадять нові санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2025
Text

17:50 Україна отримає від Франції винищувачі й ППО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Зеленський та Макрон готують спільну заяву — пряма трансляція

Text

13:05 Україна та Франція підписали важливу угоду — ефір День.LIVE

Text

10:51 Зеленський прибув з візитом до Парижу — прямий ефір

Text

07:58 Стубб зробив заяву про переговори України і РФ — ефір Ранок.LIVE

16 листопада 2025
Text

12:56 Зеленський прибув у Грецію на переговори — прямий ефір

14 листопада 2025
Text

21:00 Пенсія, субсидії й ціни в Україні — інтерв'ю з Гетманцевим

Text

13:17 Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів — ефір День.LIVE

Text

10:48 Зеленський прибув з візитом до Іспанії — пряма трансляція

Text

08:00 CША запровадять нові санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2025
Text

17:50 Україна отримає від Франції винищувачі й ППО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Зеленський та Макрон готують спільну заяву — пряма трансляція

Президент Володимир Зеленський заявив, що під час майбутніх офіційних візитів Україна зосередиться на просуванні ініціатив, покликаних наблизити завершення війни. Глава держави наголосив, що головними пріоритетами залишаються активізація дипломатичних зусиль та відновлення процесів обміну, зокрема повернення українських полонених додому.

Про це і не тільки дивіться в ефірі День.LIVE.

Ефір День.LIVE 18 листопада

До студії для обговорення актуальним тем завітають наступні гості:

  • Микола Голомша, екс-заступник Генерального прокурора України, заслужений юрист;
  • Ярослав Гончар, голова ГО "Аеророзвідка", підполковник;
  • Олег Саакян, політолог;
  • Сергій Бульба, білоруський громадський та політичний діяч;
  • Ігор Попов, політолог (Експерт аналітичного центру "Обʼєднана Україна");
  • Олег Домбровський, полковник, Речник оперативного командування ОК Захід Сухопутних військ ЗС України.

Нагадаємо, що Володимир Зеленський планує зустрітися з представником президента США Стівом Віткоффом під час візиту до Туреччини 19 листопада, де обговорюватимуться можливі кроки для прискорення завершення війни.

Раніше ми також інформували, що глава держави 18 листопада вирушив з офіційним візитом до Іспанії, а вже наступного дня відвідає Туреччину, де темою обговорення стануть мирні переговори та повернення українських полонених.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Підписатися

Новини з відео

Всі відео
Всі Новини Статті Відео

13:45 На популярному КПП з'явився великий затор — черги на кордоні

13:30 Свириденко оголосила про відбір членів наглядової ради Нафтогазу

13:29 Зеленський привітав сержантів ЗСУ зі святом

13:26 В Одесі відключення води — адреси бюветів

Text

13:17 Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів — ефір День.LIVE

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:15 Зеленський у Мадриді обговорив ППО та підтримку України — деталі

13:00 Виплати від Британії — хто отримає допомогу від 1 тис. доларів

12:51 Рада сьогодні не звільнила Галущенка та Гринчук — причина

12:49 На двух машинах до Молдовы — на Одесчине прервали тур

12:35 В НБУ відреагували на "купюру 5000 грн" — чи буде новий номінал

13:45 На популярному КПП з'явився великий затор — черги на кордоні

13:30 Свириденко оголосила про відбір членів наглядової ради Нафтогазу

13:29 Зеленський привітав сержантів ЗСУ зі святом

13:26 В Одесі відключення води — адреси бюветів

13:15 Зеленський у Мадриді обговорив ППО та підтримку України — деталі

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

13:00 Виплати від Британії — хто отримає допомогу від 1 тис. доларів

12:51 Рада сьогодні не звільнила Галущенка та Гринчук — причина

12:49 На двух машинах до Молдовы — на Одесчине прервали тур

12:35 В НБУ відреагували на "купюру 5000 грн" — чи буде новий номінал

12:25 Зеленський зустрінеться із Віткоффом у Туреччині — ЗМІ

06:33 Чи буде хліб у 2026 році — проблеми з озимими на півдні України

15 листопада

19:47 Старт опалювального сезону — чи тепло у квартирах одеситів

14 листопада

22:33 Удари по енергетиці — як це позначається на економіці України

06:33 Економіка України взимку 2026 року — чого чекати українцям

13 листопада

22:33 Блекаути в Одесі — як містяни обходяться без світла

12 листопада

22:33 Тисяча від держави — як одесити ставляться до допомоги

11 листопада

19:49 Одеський Привоз восени — що подорожчало у листопаді

06:33 Одеса у Першій світовій війні — чи пам'ятають містяни історію

8 листопада

06:19 Безкоштовний транспорт та підвищення зарплат, — інтервʼю Кіма

7 листопада

22:33 Російська музика у суспільному просторі — ставлення одеситів

Text

13:17 Зеленський зробив заяву щодо мирних переговорів — ефір День.LIVE

Text

10:48 Зеленський прибув з візитом до Іспанії — пряма трансляція

Text

08:00 CША запровадять нові санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

17 листопада
Text

17:50 Україна отримає від Франції винищувачі й ППО — ефір Вечір.LIVE

Text

13:35 Зеленський та Макрон готують спільну заяву — пряма трансляція

Відео по темі

Всі відео
Зеленський прибув з візитом до Іспанії — пряма трансляція

Зеленський прибув з візитом до Іспанії — пряма трансляція

18 листопада 2025 р. 10:48
CША запровадять нові санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

CША запровадять нові санкції проти РФ — ефір Ранок.LIVE

18 листопада 2025 р. 08:00
Україна отримає від Франції винищувачі й ППО — ефір Вечір.LIVE

Україна отримає від Франції винищувачі й ППО — ефір Вечір.LIVE

17 листопада 2025 р. 17:50
Зеленський та Макрон готують спільну заяву — пряма трансляція

Зеленський та Макрон готують спільну заяву — пряма трансляція

17 листопада 2025 р. 13:35
Україна та Франція підписали важливу угоду — ефір День.LIVE

Україна та Франція підписали важливу угоду — ефір День.LIVE

17 листопада 2025 р. 13:05
Зеленський прибув з візитом до Парижу — прямий ефір

Зеленський прибув з візитом до Парижу — прямий ефір

17 листопада 2025 р. 10:51
Стубб зробив заяву про переговори України і РФ — ефір Ранок.LIVE

Стубб зробив заяву про переговори України і РФ — ефір Ранок.LIVE

17 листопада 2025 р. 07:58
Зеленський прибув у Грецію на переговори — прямий ефір

Зеленський прибув у Грецію на переговори — прямий ефір

16 листопада 2025 р. 12:56

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації