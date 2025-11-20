Видео
Україна
Видео

Зеленский встретился с делегацией Пентагона — эфир Вечір.LIVE

Зеленский встретился с делегацией Пентагона — эфир Вечір.LIVE

20 ноября 2025 г. 17:59

Гостями эфира Вечір.LIVE стали нардеп от "Батькивщины" Сергей Соболев, дипломат Владимир Пузырко и нардеп Анатолий Бурмич.

Посмотреть эфир Вечір.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Гости эфира обсудят, что украинский лидер Владимир Зеленский провел встречу с американской делегацией. Впереди ожидается еще одна встреча в более широком формате.

Кроме того, они прокомментируют американский "мирный план", который в Киеве должна представить делегация США.

Напомним, 20 ноября Зеленский встретился с представителями администрации США, которые прибыли из Пентагона.

А 19 ноября спецпредставитель лидера США Стив Уиткофф планировал встречу с Зеленским в Турции, чтобы обсудить мирный план. Однако переговоры не состоялось.

