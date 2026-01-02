Владимир Зеленский заявил в вечернем обращении, что для внутренней политики Украины завтра, 2 января, будет важный день. Детали пока неизвестны, ведь глава государства не уточнил, о чем именно идет речь.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 2 января

Ведущие и приглашенные эксперты обсудят ситуацию с безопасностью на Запорожском направлении и общие планы России на фронте, удары Сил обороны по критической инфраструктуре врага и информационные атаки РФ с использованием ИИ.

В центре внимания будут также возможные международные механизмы контроля перемирия, усиление украинской ПВО, перспективы возобновления обменов пленными и дипломатические инициативы с участием Турции, Франции и так называемой "Коалиции желающих".

Отдельно будут говорить о последствиях атак на энергетику в начале года, экономических вызовах для Украины, внутриполитических сигналах из новогоднего обращения президента, проблемах фондового рынка, социальных изменениях с 1 января и новых государственных сервисах в сфере здравоохранения.

Приглашенные гости эфира:

Дмитрий Пелых, начальник отделения коммуникаций 118 отдельной механизированной бригады, капитан

Игорь Романенко, генерал-лейтенант, основатель благотворительного фонда "Закроем небо Украины"

Юрий Корольчук, соучредитель Института энергетических стратегий

Анатолий Кинах, президент Украинского союза промышленников и предпринимателей, Премьер-министр Украины (2001-2002)

Владимир Пузырко, дипломат, юрист-международник

Юрий Гаврилечко, экономический эксперт, кандидат наук по государственному управлению

Станислав Желиховский, кандидат политических наук, эксперт по международным отношениям

Лилия Гриневич, министр образования и науки Украины (2016-2019)

Напомним, секретарь СНБО Рустем Умеров переговорил с Владимиром Зеленским о результатах переговоров США и Украины.

Также Владимир Зеленский высказывался относительно того, каким Украина видит мир.