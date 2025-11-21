Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев дал экспертные ответы на ряд важных вопросов. В частности, он прокомментировал коррупционные скандалы, политический кризис и рассказал, что происходит в Верховной Раде.
Посмотреть интервью можно на Новини.LIVE в 21:40.
Даниил Гетманцев в гостях у Новини.LIVE
Даниил Гетманцев вместе с ведущей Новини.LIVE обсудит следующие вопросы:
- Почему важна любая возможность для переговоров;
- Какова реакция правительства на коррупционный скандал;
- Почему оппозиция критикуется за блокирование трибуны;
- Почему важно, чтобы все платили налоги и не пропагандировали уклонение;
- Как война повлияла на украинские отрасли, в частности судостроение и авиастроение.
Напомним, ранее Гетманцев призвал к отставке должностных лиц, причастных к коррупции. Он считает, что они должны быть наказаны.
Кроме того, нардеп объяснил, как коррупция в энергетике повлияет на инвестиции. Нужна системная и ежедневная работа государства.