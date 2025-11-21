Видео
Україна
Видео

Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

21 ноября 2025 г. 21:40

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев дал экспертные ответы на ряд важных вопросов. В частности, он прокомментировал коррупционные скандалы, политический кризис и рассказал, что происходит в Верховной Раде.

Посмотреть интервью можно на Новини.LIVE в 21:40.

Даниил Гетманцев в гостях у Новини.LIVE

Даниил Гетманцев вместе с ведущей Новини.LIVE обсудит следующие вопросы:

  • Почему важна любая возможность для переговоров;
  • Какова реакция правительства на коррупционный скандал;
  • Почему оппозиция критикуется за блокирование трибуны;
  • Почему важно, чтобы все платили налоги и не пропагандировали уклонение;
  • Как война повлияла на украинские отрасли, в частности судостроение и авиастроение.

Напомним, ранее Гетманцев призвал к отставке должностных лиц, причастных к коррупции. Он считает, что они должны быть наказаны.

Кроме того, нардеп объяснил, как коррупция в энергетике повлияет на инвестиции. Нужна системная и ежедневная работа государства.

Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

21 ноября 2025 г. 21:00
Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

21 ноября 2025 г. 18:06
Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

21 ноября 2025 г. 13:09
Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2025 г. 8:00
Зеленский встретился с делегацией Пентагона — эфир Вечір.LIVE

Зеленский встретился с делегацией Пентагона — эфир Вечір.LIVE

20 ноября 2025 г. 17:59
Каллас сделала важное заявление по Украине — трансляция

Каллас сделала важное заявление по Украине — трансляция

20 ноября 2025 г. 17:15
Украина получит от Германии новые ракеты — эфир День.LIVE

Украина получит от Германии новые ракеты — эфир День.LIVE

20 ноября 2025 г. 13:17
США передали Украине новый "мирный план" — эфир Ранок.LIVE

США передали Украине новый "мирный план" — эфир Ранок.LIVE

20 ноября 2025 г. 8:00

