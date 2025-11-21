Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

Глава финансового комитета Верховной Рады Даниил Гетманцев дал экспертные ответы на ряд важных вопросов. В частности, он прокомментировал коррупционные скандалы, политический кризис и рассказал, что происходит в Верховной Раде.

Посмотреть интервью можно на Новини.LIVE в 21:40.

Даниил Гетманцев в гостях у Новини.LIVE

Даниил Гетманцев вместе с ведущей Новини.LIVE обсудит следующие вопросы:

Почему важна любая возможность для переговоров;

Какова реакция правительства на коррупционный скандал;

Почему оппозиция критикуется за блокирование трибуны;

Почему важно, чтобы все платили налоги и не пропагандировали уклонение;

Как война повлияла на украинские отрасли, в частности судостроение и авиастроение.

Напомним, ранее Гетманцев призвал к отставке должностных лиц, причастных к коррупции. Он считает, что они должны быть наказаны.

Кроме того, нардеп объяснил, как коррупция в энергетике повлияет на инвестиции. Нужна системная и ежедневная работа государства.