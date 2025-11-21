Видео
Україна
Видео

Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

21 ноября 2025 г. 13:09

13:09 Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

08:00 Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

17:59 Зеленский встретился с делегацией Пентагона — эфир Вечір.LIVE

17:15 Каллас сделала важное заявление по Украине — трансляция

13:17 Украина получит от Германии новые ракеты — эфир День.LIVE

08:00 США передали Украине новый "мирный план" — эфир Ранок.LIVE

19:00 Куда КГГА тратит средства — эфир Київський час

17:50 Россияне массированно обстреляли Тернополь — эфир Вечір.LIVE

17:00 Переговоры Зеленского и Эрдогана в Турции — прямой эфир

13:07 Зеленский проведет переговоры с Эрдоганом — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский, советник министра МВД Украины 2014-2021 гг. Зорян Шкиряк, военный аналитик Денис Попович, член совета НБУ Василий Фурман, младший сержант подразделения БпАК REPUN CORPS 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Алексей Тритенко, нардеп Алексей Леонов и заместитель главы Херсонской ОГА Александр Толоконников.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира День.LIVE обсудят мирный план лидера США Дональда Трампа для Украины, который предусматривает гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО, обязывающей Штаты и европейских союзников рассматривать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество".

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко сообщил все условия мирного плана США по войне в Украине.

А секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что сейчас идет проработка предложения партнеров в рамках неизменных принципов Украины.

