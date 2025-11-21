Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Алексей Буряченко, заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов Украины Андрей Закревский, советник министра МВД Украины 2014-2021 гг. Зорян Шкиряк, военный аналитик Денис Попович, член совета НБУ Василий Фурман, младший сержант подразделения БпАК REPUN CORPS 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады Алексей Тритенко, нардеп Алексей Леонов и заместитель главы Херсонской ОГА Александр Толоконников.

Гости эфира День.LIVE обсудят мирный план лидера США Дональда Трампа для Украины, который предусматривает гарантии безопасности по образцу статьи 5 НАТО, обязывающей Штаты и европейских союзников рассматривать нападение на Украину как нападение на все "трансатлантическое сообщество".

Напомним, нардеп Алексей Гончаренко сообщил все условия мирного плана США по войне в Украине.

А секретарь СНБО Рустем Умеров заявил, что сейчас идет проработка предложения партнеров в рамках неизменных принципов Украины.