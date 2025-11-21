Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали историк Сергей Берендеев, главный консультант Национального института стратегических исследований Иван Ус, политтехнолог Руслан Рохов, руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов ANTS Илья Несходовский, бывший министр топлива и энергетики Украины Иван Плачков и эксперт по конституционному праву Центра политико-правовых реформ Андрей Магера.

Гости эфира Вечір.LIVE обсудят обращение украинского лидера Владимира Зеленского. По его словам, сейчас страна переживает "один из самых тяжелых моментов в истории". Кроме того, на Украину оказывается сильное давление.

Напомним, Зеленский обратился к украинцам 21 ноября. По его словам, впереди может предстать чрезвычайно трудный выбор.

Кроме того, украинский лидер провел разговор с вице-президентом США Джей Ди Вэнсом. Однако детали пока неизвестно.