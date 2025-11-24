Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

В воскресенье, 23 ноября, украинская делегация начала в Женеве новый этап переговоров с Соединенными Штатами Америки по "мирному плану", предложенному президентом Дональдом Трампом. Во время этой встречи стороны детально прорабатывали основные пункты будущего соглашения, а госсекретарь Марко Рубио называет его потенциально самым результативным.
- командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко;
- доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;
- народный депутат, член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
- политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
- министр соцполитики в течение 2022-2025 годов, кандидат юридических наук Оксана Жолнович;
- политолог, директор Украинского парламентского института Игорь Когут;
- экономист, финансист Александр Савченко;
- исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко.
Напомним, что 23 ноября в Женеве состоялся основной раунд переговоров по "мирному плану" Дональда Трампа.
Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время переговоров в Женеве по "мирному плану" Трампа обе стороны достигли огромного успеха.