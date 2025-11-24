Видео
Україна
Видео

Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2025 г. 8:00

Text

23 ноября 2025
Text

12:00 Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

21 ноября 2025
Text

21:40 Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

Text

21:00 Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

Text

18:06 Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

В воскресенье, 23 ноября, украинская делегация начала в Женеве новый этап переговоров с Соединенными Штатами Америки по "мирному плану", предложенному президентом Дональдом Трампом. Во время этой встречи стороны детально прорабатывали основные пункты будущего соглашения, а госсекретарь Марко Рубио называет его потенциально самым результативным.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 24 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко;
  • доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;
  • народный депутат, член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;
  • политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;
  • министр соцполитики в течение 2022-2025 годов, кандидат юридических наук Оксана Жолнович;
  • политолог, директор Украинского парламентского института Игорь Когут;
  • экономист, финансист Александр Савченко;
  • исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко.

Напомним, что 23 ноября в Женеве состоялся основной раунд переговоров по "мирному плану" Дональда Трампа.

Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время переговоров в Женеве по "мирному плану" Трампа обе стороны достигли огромного успеха.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Text

08:00 Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

23 ноября
Text

12:00 Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

21 ноября
Text

21:40 Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

Text

21:00 Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

Text

18:06 Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

