Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

В воскресенье, 23 ноября, украинская делегация начала в Женеве новый этап переговоров с Соединенными Штатами Америки по "мирному плану", предложенному президентом Дональдом Трампом. Во время этой встречи стороны детально прорабатывали основные пункты будущего соглашения, а госсекретарь Марко Рубио называет его потенциально самым результативным.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в понедельник, 24 ноября.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

командир 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Юрий Федоренко;

доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований Ярослав Жалило;

народный депутат, член Комитета по вопросам транспорта и инфраструктуры Оксана Савчук;

политолог, глава Центра анализа и стратегий Игорь Чаленко;

министр соцполитики в течение 2022-2025 годов, кандидат юридических наук Оксана Жолнович;

политолог, директор Украинского парламентского института Игорь Когут;

экономист, финансист Александр Савченко;

исполняющая обязанности городского головы Запорожья Регина Харченко.

Напомним, что 23 ноября в Женеве состоялся основной раунд переговоров по "мирному плану" Дональда Трампа.

Впоследствии госсекретарь США Марко Рубио заявил, что во время переговоров в Женеве по "мирному плану" Трампа обе стороны достигли огромного успеха.