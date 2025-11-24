Видео
План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

24 ноября 2025 г. 17:50

17:50 План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

13:43 Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

08:00 Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

23 ноября 2025
12:00 Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

21 ноября 2025
21:40 Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

21:00 Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

18:06 Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

13:09 Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

08:00 Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

20 ноября 2025
17:59 Зеленский встретился с делегацией Пентагона — эфир Вечір.LIVE

В Женеве проходит этап переговоров с Соединенными Штатами Америки по "мирному плану", предложенному президентом Дональдом Трампом. Первоначальный его вариант из 28 пунктов больше не существует, потому что часть пунктов изъяли, другую — изменили.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 24 ноября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко;
  • адвокат, заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький;
  • заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, политический и общественный деятель Ольга Богомолец;
  • эксперт по медицинскому праву, заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг. Наталья Лисневская;
  • доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом этапе переговоров с европейскими партнерами. В частности лидер страны пообщался с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Португалии Антонио Коштой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Также Владимир Зеленский также провел отдельные переговоры с премьер-министрами Хорватии и Люксембурга, а также с главой правительства Канады.

Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

24 ноября 2025 г. 13:43
Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2025 г. 8:00
Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

23 ноября 2025 г. 12:00
Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

21 ноября 2025 г. 21:40
Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

21 ноября 2025 г. 21:00
Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал важное заявление украинцам — эфир Вечір.LIVE

21 ноября 2025 г. 18:06
Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

Что предусматривает мирный план США для Украины — эфир День.LIVE

21 ноября 2025 г. 13:09
Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

Украина и США подробно обсуждают мирный план — эфир Ранок.LIVE

21 ноября 2025 г. 8:00

