План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

В Женеве проходит этап переговоров с Соединенными Штатами Америки по "мирному плану", предложенному президентом Дональдом Трампом. Первоначальный его вариант из 28 пунктов больше не существует, потому что часть пунктов изъяли, другую — изменили.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в понедельник, 24 ноября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

глава штабного фонда Третьего армейского корпуса Олег Петренко;

адвокат, заместитель Председателя комитета защиты прав человека Национальной ассоциации адвокатов Украины Сергей Старенький;

заслуженный врач Украины, доктор медицинских и философских наук, политический и общественный деятель Ольга Богомолец;

эксперт по медицинскому праву, заместитель Министра здравоохранения Украины в 2014-2015 гг. Наталья Лисневская;

доктор философских наук, профессор Сергей Ягодзинский.

Напомним, что Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о новом этапе переговоров с европейскими партнерами. В частности лидер страны пообщался с президентом Финляндии Александром Стуббом, премьер-министром Португалии Антонио Коштой и президентом Литвы Гитанасом Науседой.

Также Владимир Зеленский также провел отдельные переговоры с премьер-министрами Хорватии и Люксембурга, а также с главой правительства Канады.