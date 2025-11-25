Видео
"Мирный план" Трампа сократили — эфир Ранок.LIVE

"Мирный план" Трампа сократили — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2025 г. 8:00

Text

США сократили свой мирный план, чтобы как можно быстрее достичь прекращения огня в Украине. В соглашении временно исключили спорные пункты, в частности, территориальные вопросы.

Об этом поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 25 ноября.

О чем эфир

Bloomberg сообщал, что США сократили свой мирный план с целью скорейшего достижения прекращения огня, временно исключив спорные пункты, такие как территориальные вопросы, которые будут обсуждаться на личной встрече Владимира Зеленского и Дональда Трампа.

При этом членство Украины в НАТО остается возможностью как гарантия безопасности. Наиболее существенным изменением стало изъятие пункта об использовании 100 млрд долларов замороженных российских активов.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Мамука Мамулашвили — командир добровольческого батальона "Грузинский легион",
  • Никита Клименко — ученый секретарь Института проблем искусственного интеллекта,
  • Андрей Миселюк — политолог,
  • Олег Устенко — экономист, советник президента в 2019-м в 2024-м гг,
  • Иван Тимочко — военный эксперт,
  • Петр Олещук — политолог,
  • Людмила Денисова — правозащитница,
  • Роман Еделев — юрист-международник,
  • Руслан Черный — главный эксперт по реформе финансового сектора.

Напомним, после переговоров с украинской делегацией в Женеве мирный план США сократили и значительно изменили. Было учтено большинство замечаний со стороны Украины.

Позже Зеленский оценил новый мирный план и подвел итоги переговоров. По его словам, команда работает над согласованием финального документа, сохраняя быстрый темп консультаций.

