Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

Мэр Харькова Игорь Терехов дал большое интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал о первых днях полномасштабного вторжения России в Украину и вызовах, стоящих перед городом.

Об этом и другом Игорь Терехов рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Интервью Игоря Терехова

Городской голова Харькова расскажет о:

работе подземных школ;

восстановлении;

программах, которые ввели для поддержки населения;

бизнесе в условиях войны;

отменены местные налоги и сборы для бизнеса;

бесплатный проезд;

Ассоциацию прифронтовых городов и громад Украины;

приоритет Харькова.

Напомним, Терехов сообщил, что весь медицинский сектор Харькова подвергся разрушениям в результате российских обстрелов. Это поставило под угрозу стабильность работы больниц и поликлиник.

Ранее городской голова Харькова высказался о мирных инициативах, которые стали для украинцев источником надежды и волнения.