Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

25 ноября 2025 г. 20:10

20:10 Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

18:17 В ОАЭ стартовали переговоры о мире в Украине — эфир Вечір.LIVE

13:24 Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

08:00 "Мирный план" Трампа сократили — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2025
17:50 План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

13:43 Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

08:00 Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

23 ноября 2025
12:00 Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

21 ноября 2025
21:40 Коррупционные скандалы и ситуация в Раде — интервью с Гетманцевым

21:00 Что не так в Украине с помощью ВПЛ — расследование "Наша справа"

Мэр Харькова Игорь Терехов дал большое интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал о первых днях полномасштабного вторжения России в Украину и вызовах, стоящих перед городом.

Об этом и другом Игорь Терехов рассказал в интервью для Новини.LIVE.

Интервью Игоря Терехова

Городской голова Харькова расскажет о:

  • работе подземных школ;
  • восстановлении;
  • программах, которые ввели для поддержки населения;
  • бизнесе в условиях войны;
  • отменены местные налоги и сборы для бизнеса;
  • бесплатный проезд;
  • Ассоциацию прифронтовых городов и громад Украины;
  • приоритет Харькова.

Напомним, Терехов сообщил, что весь медицинский сектор Харькова подвергся разрушениям в результате российских обстрелов. Это поставило под угрозу стабильность работы больниц и поликлиник.

Ранее городской голова Харькова высказался о мирных инициативах, которые стали для украинцев источником надежды и волнения.

