Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

Мэр Харькова Игорь Терехов дал большое интервью для Новини.LIVE. В частности, он рассказал о первых днях полномасштабного вторжения России в Украину и вызовах, стоящих перед городом.
Об этом и другом Игорь Терехов рассказал в интервью для Новини.LIVE.
Интервью Игоря Терехова
Городской голова Харькова расскажет о:
- работе подземных школ;
- восстановлении;
- программах, которые ввели для поддержки населения;
- бизнесе в условиях войны;
- отменены местные налоги и сборы для бизнеса;
- бесплатный проезд;
- Ассоциацию прифронтовых городов и громад Украины;
- приоритет Харькова.
Напомним, Терехов сообщил, что весь медицинский сектор Харькова подвергся разрушениям в результате российских обстрелов. Это поставило под угрозу стабильность работы больниц и поликлиник.
Ранее городской голова Харькова высказался о мирных инициативах, которые стали для украинцев источником надежды и волнения.