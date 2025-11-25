В ОАЭ стартовали переговоры о мире в Украине — эфир Вечір.LIVE

Гостями эфира Вечір.LIVE стали народный депутат Виктория Гриб, генерал-лейтенант Игорь Романенко, спикер Третьего армейского корпуса Александр Бородин, заслуженный юрист Украины Владимир Пилипенко, авиационный эксперт Константин Криволап и российский оппозиционный политик Геннадий Гудков.

Гости эфира обсудят, что в Абу-Даби прибыл министр армии США Дэн Дрисколл для проведения переговоров с начальником ГУР Кириллом Будановым, а также с российской делегацией.

По информации, полученной от лиц, приближенных к делу, переговоры между Дрисколлом и представителями России стартовали в ночь на 24 ноября. Имена российских делегатов в публикации не указаны.

Эти переговоры проходят на фоне предварительных консультаций между США, Украиной и европейскими странами в Женеве.

Напомним, 25 ноября стартовала Коалиция желающих, которую возглавляют премьер Великобритании Кир Стармер и лидер Франции Эммануэль Макрон. Главная тема — мирный план для завершения войны в Украине.

Ранее в России намекнули, что Москва может иметь претензии на содержание мирного плана.