Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE arrow
Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE

Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE

26 ноября 2025 г. 13:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

13:00 Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2025
Text

20:10 Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

Text

18:17 В ОАЭ стартовали переговоры о мире в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:24 Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

Text

08:00 "Мирный план" Трампа сократили — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2025
Text

17:50 План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:43 Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

23 ноября 2025
Text

12:00 Переговоры об окончании войны в Женеве — прямая трансляция

Text

13:00 Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2025
Text

20:10 Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

Text

18:17 В ОАЭ стартовали переговоры о мире в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:24 Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что жестких сроков для заключения "мирного соглашения" между Украиной и Россией нет. По его словам, приоритетом является прекращение насилия, а не конкретные даты.

Об этом поговорят эксперты в эфире День.LIVE 26 ноября.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Андрей Ковалев — кандидат политических наук,
  • Сергей Ярый — командир беспилотных систем 28 ОМБр,
  • Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА,
  • Сергей Соболев — народный депутат от "Батькивщины",
  • Сергей Таран — политолог,
  • Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг,
  • Мария Мезенцева-Федоренко — народный депутат от "Слуги народа",
  • Николай Мельник — ветеран ВСУ.

Напомним, ранее Reuters сообщало, что мирный план США базируется на российском документе. РФ передала его американским чиновникам в октябре.

Также известно, что Виткофф советовал России, как разговаривать с Трампом и как продвинуть свои предложения.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

14:10 Зимняя тысяча 2025 — можно ли потратить на мобильную связь

14:08 Дело Ганула — Одесский суд продлил меру пресечения Шалаеву

14:02 Держите рядом нужные лекарства — прогноз магнитных бурь

13:42 Компенсация за автогражданку для УБД — Кабмин принял изменения

13:40 Во Львове началось очередное заседание по делу об убийстве Фарион

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:40 Десятки машин долго стоят в пробках —очереди на границе Украины

13:32 В США предупредили Украину о неизбежном поражении, — NBC News

13:23 Часть Одессы осталась без воды — где находятся бюветы

13:05 Украинцы будут по-новому проходить пограничный контроль — детали

13:00 Выплаты семьям погибших добровольцев — как получить 15 млн грн

14:10 Зимняя тысяча 2025 — можно ли потратить на мобильную связь

14:08 Дело Ганула — Одесский суд продлил меру пресечения Шалаеву

14:02 Держите рядом нужные лекарства — прогноз магнитных бурь

13:42 Компенсация за автогражданку для УБД — Кабмин принял изменения

13:40 Во Львове началось очередное заседание по делу об убийстве Фарион

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

13:40 Десятки машин долго стоят в пробках —очереди на границе Украины

13:32 В США предупредили Украину о неизбежном поражении, — NBC News

13:23 Часть Одессы осталась без воды — где находятся бюветы

13:05 Украинцы будут по-новому проходить пограничный контроль — детали

13:00 Выплаты семьям погибших добровольцев — как получить 15 млн грн

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

22 ноября

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

21 ноября

22:33 Цены на продукты зимой 2026 года — какие риски видят экономисты

20 ноября

19:48 Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

06:33 Цены на продукты снова вырастут — готовы ли к этому одесситы

19 ноября

22:33 Пытки, страх и флешбеки — рассказ пленного из Херсона

06:33 Курс доллара этой зимой — сколько будет стоить валюта в Украине

18 ноября

22:33 Одесский зоопарк снова в центре скандала — состояние животных

06:33 Будет ли хлеб в 2026 году — проблемы с озимыми на юге Украины

Text

13:00 Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным — эфир Ранок.LIVE

25 ноября
Text

20:10 Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

Text

18:17 В ОАЭ стартовали переговоры о мире в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:24 Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

Видео по теме

Все видео
Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным — эфир Ранок.LIVE

Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным — эфир Ранок.LIVE

26 ноября 2025 г. 8:00
Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

25 ноября 2025 г. 20:10
В ОАЭ стартовали переговоры о мире в Украине — эфир Вечір.LIVE

В ОАЭ стартовали переговоры о мире в Украине — эфир Вечір.LIVE

25 ноября 2025 г. 18:17
Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

25 ноября 2025 г. 13:24
"Мирный план" Трампа сократили — эфир Ранок.LIVE

"Мирный план" Трампа сократили — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2025 г. 8:00
План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

24 ноября 2025 г. 17:50
Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

24 ноября 2025 г. 13:43
Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации