Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что жестких сроков для заключения "мирного соглашения" между Украиной и Россией нет. По его словам, приоритетом является прекращение насилия, а не конкретные даты.

Напомним, ранее Reuters сообщало, что мирный план США базируется на российском документе. РФ передала его американским чиновникам в октябре.

Также известно, что Виткофф советовал России, как разговаривать с Трампом и как продвинуть свои предложения.