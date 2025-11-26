Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE

Президент США Дональд Трамп заявил, что жестких сроков для заключения "мирного соглашения" между Украиной и Россией нет. По его словам, приоритетом является прекращение насилия, а не конкретные даты.
Об этом поговорят эксперты в эфире День.LIVE 26 ноября.
Гости эфира
- Андрей Ковалев — кандидат политических наук,
- Сергей Ярый — командир беспилотных систем 28 ОМБр,
- Александр Толоконников — заместитель председателя Херсонской ОГА,
- Сергей Соболев — народный депутат от "Батькивщины",
- Сергей Таран — политолог,
- Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг,
- Мария Мезенцева-Федоренко — народный депутат от "Слуги народа",
- Николай Мельник — ветеран ВСУ.
Напомним, ранее Reuters сообщало, что мирный план США базируется на российском документе. РФ передала его американским чиновникам в октябре.
Также известно, что Виткофф советовал России, как разговаривать с Трампом и как продвинуть свои предложения.