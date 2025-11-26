Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаТранспортВоенная экономикаПутешествияДом и огородАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Зеленский готов к встрече с Трампом — эфир Вечір.LIVE arrow
Зеленский готов к встрече с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Зеленский готов к встрече с Трампом — эфир Вечір.LIVE

26 ноября 2025 г. 18:00

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:00 Зеленский готов к встрече с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2025
Text

20:10 Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

Text

18:17 В ОАЭ стартовали переговоры о мире в Украине — эфир Вечір.LIVE

Text

13:24 Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

Text

08:00 "Мирный план" Трампа сократили — эфир Ранок.LIVE

24 ноября 2025
Text

17:50 План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

Text

13:43 Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 Переговоры в Женеве и их первые результаты — эфир Ранок.LIVE

Text

18:00 Зеленский готов к встрече с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2025
Text

20:10 Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

Text

18:17 В ОАЭ стартовали переговоры о мире в Украине — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Дональдом Трампом уже 27 ноября, в День благодарения, чтобы финализировать условия возможного мирного соглашения. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Киев стремится как можно быстрее перейти к решающему этапу переговоров.

Об этом вы услышите в эфире Вечір.LIVE на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE 26 ноября

Приглашенные гости:

  • журналист Сергей Ауслендер;
  • народный депутат Украины, "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;
  • врач-психиатр, психотерапевт Евгений Скрипник;
  • СЕО маркетингового агентства Webpromo Юрий Копишинский;
  • депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко.

Напомним, что Дональд Трамп сказал, когда будет ждать Владимира Зеленского в Вашингтоне. Стало известно, что к кремлевскому диктатору Владимиру Путину вскоре на встречу отправится венгерский политик.

Отдельно президент Франции Эммануэль Макрон сказал, каким будет следующий шаг после подписания мирного договора.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

18:56 В ОП отреагировали на сливы разговоров Виткоффа

18:49 Эксперт объяснил, когда Украина может остаться без света на сутки

18:40 Квартира под ремонт в центре Одессы — стоимость сегодня

18:25 Садовый заявил о необходимости поднять тариф на воду во Львове

18:21 Терехов объяснил, почему в Харькове тщательно заботятся о чистоте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:15 РФ стягивает силы под Мирноград — военный рассказал о ситуации

18:15 Льготы для УБД — какие скидки получат жены защитников в декабре

18:07 На Киевщине женщина убила мужчину за "пророссийские взгляды"

Text

18:00 Зеленский готов к встрече с Трампом — эфир Вечір.LIVE

17:55 Сивка морская — на Одесчине обнаружили редкую птицу

18:56 В ОП отреагировали на сливы разговоров Виткоффа

18:49 Эксперт объяснил, когда Украина может остаться без света на сутки

18:40 Квартира под ремонт в центре Одессы — стоимость сегодня

18:25 Садовый заявил о необходимости поднять тариф на воду во Львове

18:21 Терехов объяснил, почему в Харькове тщательно заботятся о чистоте

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:15 РФ стягивает силы под Мирноград — военный рассказал о ситуации

18:15 Льготы для УБД — какие скидки получат жены защитников в декабре

18:07 На Киевщине женщина убила мужчину за "пророссийские взгляды"

17:55 Сивка морская — на Одесчине обнаружили редкую птицу

17:51 Дожди и морозы — в Укргидрометцентре предупредили о непогоде

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

22 ноября

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

21 ноября

22:33 Цены на продукты зимой 2026 года — какие риски видят экономисты

20 ноября

19:48 Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

06:33 Цены на продукты снова вырастут — готовы ли к этому одесситы

19 ноября

22:33 Пытки, страх и флешбеки — рассказ пленного из Херсона

06:33 Курс доллара этой зимой — сколько будет стоить валюта в Украине

18 ноября

22:33 Одесский зоопарк снова в центре скандала — состояние животных

06:33 Будет ли хлеб в 2026 году — проблемы с озимыми на юге Украины

Text

18:00 Зеленский готов к встрече с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE

Text

08:00 Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным — эфир Ранок.LIVE

25 ноября
Text

20:10 Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

Text

18:17 В ОАЭ стартовали переговоры о мире в Украине — эфир Вечір.LIVE

Видео по теме

Все видео
Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE

Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE

26 ноября 2025 г. 13:00
Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным — эфир Ранок.LIVE

Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным — эфир Ранок.LIVE

26 ноября 2025 г. 8:00
Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

25 ноября 2025 г. 20:10
В ОАЭ стартовали переговоры о мире в Украине — эфир Вечір.LIVE

В ОАЭ стартовали переговоры о мире в Украине — эфир Вечір.LIVE

25 ноября 2025 г. 18:17
Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

25 ноября 2025 г. 13:24
"Мирный план" Трампа сократили — эфир Ранок.LIVE

"Мирный план" Трампа сократили — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2025 г. 8:00
План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

План Трампа изменили на переговорах в Женеве — эфир Вечір.LIVE

24 ноября 2025 г. 17:50
Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

Заявление Украины и США после переговоров — эфир День.LIVE

24 ноября 2025 г. 13:43

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации