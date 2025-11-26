Зеленский готов к встрече с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский готов встретиться с Дональдом Трампом уже 27 ноября, в День благодарения, чтобы финализировать условия возможного мирного соглашения. Руководитель Офиса президента Андрей Ермак подчеркнул, что Киев стремится как можно быстрее перейти к решающему этапу переговоров.

Эфир Вечір.LIVE 26 ноября

Приглашенные гости:

журналист Сергей Ауслендер;

народный депутат Украины, "Батькивщина", Министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010) Алексей Кучеренко;

врач-психиатр, психотерапевт Евгений Скрипник;

СЕО маркетингового агентства Webpromo Юрий Копишинский;

депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко.

Напомним, что Дональд Трамп сказал, когда будет ждать Владимира Зеленского в Вашингтоне. Стало известно, что к кремлевскому диктатору Владимиру Путину вскоре на встречу отправится венгерский политик.

Отдельно президент Франции Эммануэль Макрон сказал, каким будет следующий шаг после подписания мирного договора.