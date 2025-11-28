Видео
США передали "мирный план" Кремлю — эфир День.LIVE

США передали "мирный план" Кремлю — эфир День.LIVE

28 ноября 2025 г. 13:02

США передали России параметры мирного плана, согласованные с Украиной в Женеве. В Кремле заявили, что не хотят вести такие обсуждения в публичном формате.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире День.LIVE 28 ноября.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Алексей Буряченко — кандидат политических наук,
  • Игорь Попов — политолог,
  • Ахтем Чийгоз — заместитель председателя Меджлиса, народный депутат от "Европейской солидарности",
  • Ярослав Захарченко — прокурор столичной прокуратуры 2014-2025 гг,
  • Александр Хмирнов — предприниматель,
  • Александр Левченко — дипломат,
  • Виктор Трегубов — начальник управления коммуникаций,
  • Сергей Рубан — директор Департамента социальной политики.

Напомним, ранее РФ получила от США мирный план, согласованный с Украиной в Женеве. Пункты соглашения обсудят в Москве на следующей неделе.

В то же время Андрей Ермак заявлял, что Украина не откажется от территорий в обмен на мир. На следующем этапе переговоров проведут красную линию по территориальному вопросу.

