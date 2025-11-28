США передали "мирный план" Кремлю — эфир День.LIVE

США передали России параметры мирного плана, согласованные с Украиной в Женеве. В Кремле заявили, что не хотят вести такие обсуждения в публичном формате.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Алексей Буряченко — кандидат политических наук,
- Игорь Попов — политолог,
- Ахтем Чийгоз — заместитель председателя Меджлиса, народный депутат от "Европейской солидарности",
- Ярослав Захарченко — прокурор столичной прокуратуры 2014-2025 гг,
- Александр Хмирнов — предприниматель,
- Александр Левченко — дипломат,
- Виктор Трегубов — начальник управления коммуникаций,
- Сергей Рубан — директор Департамента социальной политики.
Напомним, ранее РФ получила от США мирный план, согласованный с Украиной в Женеве. Пункты соглашения обсудят в Москве на следующей неделе.
В то же время Андрей Ермак заявлял, что Украина не откажется от территорий в обмен на мир. На следующем этапе переговоров проведут красную линию по территориальному вопросу.