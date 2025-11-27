ЕС принял новую оборонную программу для Украины — эфир Ранок.LIVE

Европейский парламент официально одобрил создание EDIP — первой в истории Евросоюза "Европейской программы оборонной промышленности". Документ приняли 457 голосами "за".

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 27 ноября.

О чем эфир

Как стало известно из сообщения, часть бюджета этой программы, а именно 300 миллионов евро, будет направлена на поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины. Документ получил поддержку большинства депутатов: его приняли 457 голосами "за", тогда как 148 были "против", а 33 — воздержались.

Теперь для полного внедрения закона необходимо утверждение на уровне национальных парламентов стран-членов ЕС.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

Мамука Мамулашвили — командир добровольческого батальона "Грузинский батальон",

Тибор Томпа — глава венгерской общины,

Сергей Нагорняк — народный депутат от "Слуги народа",

Евгений Оропай "Скиф" — капитан, начальник пункта управления батальона беспилотных систем,

Богдан Попов — эксперт аналитического центра "Объединенная Украина",

Марина Аверина — спикер ГСЧС в Одесской области,

Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-морских сил,

Евгений Семеняка — эксперт по легализации иностранцев в Польше,

Алексей Якубин — кандидат политических наук.

Напомним, ранее Кир Стармер заявил, что Великобритания и ЕС готовы финансировать Украину. На это направят средства из замороженных активов РФ.

Также мы писали, что Урсула фон дер Ляйен очертила условия мира для Украины. В ЕС не допускают каких-либо уступок, которые могли бы создать риски для будущего континента.