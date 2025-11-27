ЕС принял новую оборонную программу для Украины — эфир Ранок.LIVE

Европейский парламент официально одобрил создание EDIP — первой в истории Евросоюза "Европейской программы оборонной промышленности". Документ приняли 457 голосами "за".
Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 27 ноября.
О чем эфир
Как стало известно из сообщения, часть бюджета этой программы, а именно 300 миллионов евро, будет направлена на поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины. Документ получил поддержку большинства депутатов: его приняли 457 голосами "за", тогда как 148 были "против", а 33 — воздержались.
Теперь для полного внедрения закона необходимо утверждение на уровне национальных парламентов стран-членов ЕС.
Гости эфира
Гости сегодняшнего эфира:
- Мамука Мамулашвили — командир добровольческого батальона "Грузинский батальон",
- Тибор Томпа — глава венгерской общины,
- Сергей Нагорняк — народный депутат от "Слуги народа",
- Евгений Оропай "Скиф" — капитан, начальник пункта управления батальона беспилотных систем,
- Богдан Попов — эксперт аналитического центра "Объединенная Украина",
- Марина Аверина — спикер ГСЧС в Одесской области,
- Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-морских сил,
- Евгений Семеняка — эксперт по легализации иностранцев в Польше,
- Алексей Якубин — кандидат политических наук.
Напомним, ранее Кир Стармер заявил, что Великобритания и ЕС готовы финансировать Украину. На это направят средства из замороженных активов РФ.
Также мы писали, что Урсула фон дер Ляйен очертила условия мира для Украины. В ЕС не допускают каких-либо уступок, которые могли бы создать риски для будущего континента.