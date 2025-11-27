Видео
ЕС принял новую оборонную программу для Украины — эфир Ранок.LIVE

ЕС принял новую оборонную программу для Украины — эфир Ранок.LIVE

27 ноября 2025 г. 8:00

Европейский парламент официально одобрил создание EDIP — первой в истории Евросоюза "Европейской программы оборонной промышленности". Документ приняли 457 голосами "за".

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Ранок.LIVE 27 ноября.

О чем эфир

Как стало известно из сообщения, часть бюджета этой программы, а именно 300 миллионов евро, будет направлена на поддержку оборонно-промышленного комплекса Украины. Документ получил поддержку большинства депутатов: его приняли 457 голосами "за", тогда как 148 были "против", а 33 — воздержались.

Теперь для полного внедрения закона необходимо утверждение на уровне национальных парламентов стран-членов ЕС.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Мамука Мамулашвили — командир добровольческого батальона "Грузинский батальон",
  • Тибор Томпа — глава венгерской общины,
  • Сергей Нагорняк — народный депутат от "Слуги народа",
  • Евгений Оропай "Скиф" — капитан, начальник пункта управления батальона беспилотных систем,
  • Богдан Попов — эксперт аналитического центра "Объединенная Украина",
  • Марина Аверина — спикер ГСЧС в Одесской области,
  • Дмитрий Плетенчук — спикер Военно-морских сил,
  • Евгений Семеняка — эксперт по легализации иностранцев в Польше,
  • Алексей Якубин — кандидат политических наук.

Напомним, ранее Кир Стармер заявил, что Великобритания и ЕС готовы финансировать Украину. На это направят средства из замороженных активов РФ.

Также мы писали, что Урсула фон дер Ляйен очертила условия мира для Украины. В ЕС не допускают каких-либо уступок, которые могли бы создать риски для будущего континента.

Бюджет Киева на паузе и блэкауты — эфир Київський час

Бюджет Киева на паузе и блэкауты — эфир Київський час

26 ноября 2025 г. 19:00
Зеленский готов к встрече с Трампом — эфир Вечір.LIVE

Зеленский готов к встрече с Трампом — эфир Вечір.LIVE

26 ноября 2025 г. 18:00
Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE

Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE

26 ноября 2025 г. 13:00
Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным — эфир Ранок.LIVE

Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным — эфир Ранок.LIVE

26 ноября 2025 г. 8:00
Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

Вызовы жизни в Харькове — интервью Терехова для Новини.LIVE

25 ноября 2025 г. 20:10
В ОАЭ стартовали переговоры о мире в Украине — эфир Вечір.LIVE

В ОАЭ стартовали переговоры о мире в Украине — эфир Вечір.LIVE

25 ноября 2025 г. 18:17
Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

Последствия массированного удара России по Киеву — эфир День.LIVE

25 ноября 2025 г. 13:24
"Мирный план" Трампа сократили — эфир Ранок.LIVE

"Мирный план" Трампа сократили — эфир Ранок.LIVE

25 ноября 2025 г. 8:00

