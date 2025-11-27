США выдвинули Киеву условия по мирному договору — эфир День.LIVE

Соединенные Штаты Америки выдвинули Украине условие, согласно которому мирное соглашение должно быть достигнуто перед предоставлением долгосрочных гарантий безопасности. Такая позиция стала ключевой в предложениях, которые Вашингтон передал на прошлой неделе.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в четверг, 27 ноября.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

экс-заместитель Генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Николай Голомша;

главный сержант 54 отдельной механизированной бригады им. Гетмана Ивана Мазепы (54 ОМБр) Максим Бутолин, позывной "Молот";

исполнительный директор Центра прикладных политических исследований Пента Александр Леонов;

начальница отделения коммуникаций 117 отдельная тяжелая механизированная бригада Юлия Степанюк;

председатель Всеукраинской Общественной Организации "Украина в НАТО" Юрий Романюк;

энергетический эксперт Украинского института будущего Станислав Игнатьев;

представитель Запорожской областной военной администрации Александр Коваленко.

Напомним, что Президент США Дональд Трамп заявил, что мирное соглашение между Украиной и Россией почти готово.

Ранее в России сделали заявление о возможных уступках во время мирных переговоров.