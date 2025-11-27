Украина и Британия подписали договор о дронах — эфир Вечір.LIVE

Украина и Великобритания заключили соглашение о совместном производстве перехватчиков Octopus, что станет важным шагом в укреплении ПВО. В Минобороны отмечают, что этот проект открывает новый этап сотрудничества и базируется на успешном опыте применения дронов против "Шахедов".

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 27 ноября.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

военный эксперт, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак;

соучредитель Аналитического центра "Объединенная Украина" Антон Кучухидзе;

народный депутат от фракции "Слуга народа", член Комитета по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Алексей Леонов;

полковник ВСУ в запасе, военный эксперт Роман Свитан;

бывший командующий армии США в Европе Бен Ходжес.

Напомним, что 27 ноября делегации Минобороны Украины и оборонного ведомства Великобритании подписали соглашение по украинскому дрону-перехватчику Octopus.

Ранее мы информировали, что Великобритания определила, какие военные подразделения направит в Украину.