Зеленский назвал задачи Украины для мира — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский очертил стратегический приоритет, без выполнения которого, любые мирные переговоры невозможны. Речь идет о консолидации усилий на конкретном направлении.

Отмечается, что главной задачей, стоящей сейчас перед страной, он назвал консолидацию усилий на конкретном направлении, что позволит создать надежную основу для дальнейшего диалога и гарантировать долговременную безопасность. В заявлении главы государства было подчеркнуто, что именно успех в этом вопросе станет решающим фактором в достижении справедливого мира.

Напомним, ранее Зеленский анонсировал новый этап переговоров по мирной формуле. По его словам, усилия направлены на усиление позиций страны как на поле боя, так и на международной арене.

В то же время Андрей Ермак заявил, что Украина не откажется от территорий в обмен на мир. На следующих переговорах будут обсуждать этот вопрос.