США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

В Белом доме рассматривают предложение о признании оккупированных Россией территорий. Это является частью мирного соглашения, над разработкой которого сейчас работают.

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа — Джаред Кушнер, работают над мирным соглашением, которое должно положить конец войне России против Украины. Одной из частей этого документа может быть признание контроля РФ над аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины.

Кроме того, продолжается подготовка Уиткоффом и Кушнером переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, которые должны состояться в Москве.

народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;

политический эксперт, Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев;

народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;

эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;

международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;

народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя по вопросам бюджета Иван Крулько;

политтехнолог Олег Постернак;

политолог Владимир Фесенко;

вице-премьер-министр 2014-2019 гг. Вячеслав Кириленко.

Напомним, сообщение, что США могут признать за Россией право на оккупированные украинские территории, появилось в британском издании The Telegraph. В то же время полный текст документа пока засекречен.

Также президент Владимир Зеленский анонсировал очередной этап переговоров с США и рассказал, кто примет в них участие со стороны Украины.