США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

28 ноября 2025 г. 18:24

18:24 США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

13:02 США передали "мирный план" Кремлю — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский назвал задачи Украины для мира — эфир Ранок.LIVE

27 ноября 2025
18:09 Украина и Британия подписали договор о дронах — эфир Вечір.LIVE

13:10 США выдвинули Киеву условия по мирному договору — эфир День.LIVE

08:00 ЕС принял новую оборонную программу для Украины — эфир Ранок.LIVE

26 ноября 2025
19:00 Бюджет Киева на паузе и блэкауты — эфир Київський час

18:00 Зеленский готов к встрече с Трампом — эфир Вечір.LIVE

13:00 Трамп сделал заявление о "мирном плане" — эфир День.LIVE

08:00 Трамп ждет встречи с Зеленским и Путиным — эфир Ранок.LIVE

18:24 США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

13:02 США передали "мирный план" Кремлю — эфир День.LIVE

08:00 Зеленский назвал задачи Украины для мира — эфир Ранок.LIVE

В Белом доме рассматривают предложение о признании оккупированных Россией территорий. Это является частью мирного соглашения, над разработкой которого сейчас работают.

Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир Вечеір.LIVE

Спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа — Джаред Кушнер, работают над мирным соглашением, которое должно положить конец войне России против Украины. Одной из частей этого документа может быть признание контроля РФ над аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины.

Кроме того, продолжается подготовка Уиткоффом и Кушнером переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, которые должны состояться в Москве.

Эти вопросы, а также ряд других в студии Новини.LIVE обсудят такие гости:

  • народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;
  • политический эксперт, Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев;
  • народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
  • эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
  • международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
  • народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя по вопросам бюджета Иван Крулько;
  • политтехнолог Олег Постернак;
  • политолог Владимир Фесенко;
  • вице-премьер-министр 2014-2019 гг. Вячеслав Кириленко.

Напомним, сообщение, что США могут признать за Россией право на оккупированные украинские территории, появилось в британском издании The Telegraph. В то же время полный текст документа пока засекречен.

Также президент Владимир Зеленский анонсировал очередной этап переговоров с США и рассказал, кто примет в них участие со стороны Украины.

