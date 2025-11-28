США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

В Белом доме рассматривают предложение о признании оккупированных Россией территорий. Это является частью мирного соглашения, над разработкой которого сейчас работают.
Об этом и не только поговорим в эфире Вечір.LIVE.
О чем эфир Вечеір.LIVE
Спецпредставитель США Стив Уиткофф и зять президента Дональда Трампа — Джаред Кушнер, работают над мирным соглашением, которое должно положить конец войне России против Украины. Одной из частей этого документа может быть признание контроля РФ над аннексированным Крымом и оккупированными территориями Украины.
Кроме того, продолжается подготовка Уиткоффом и Кушнером переговоров с российским диктатором Владимиром Путиным, которые должны состояться в Москве.
Эти вопросы, а также ряд других в студии Новини.LIVE обсудят такие гости:
- народный депутат Украины, член Постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Юрий Камельчук;
- политический эксперт, Президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада" Дмитрий Васильев;
- народный депутат "Батькивщина", Первый заместитель председателя комитета по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Михаил Цимбалюк;
- эксперт-международник, народный депутат Украины VI созыва Евгений Добряк;
- международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук;
- народный депутат Украины, "Батькивщина", первый заместитель председателя по вопросам бюджета Иван Крулько;
- политтехнолог Олег Постернак;
- политолог Владимир Фесенко;
- вице-премьер-министр 2014-2019 гг. Вячеслав Кириленко.
Напомним, сообщение, что США могут признать за Россией право на оккупированные украинские территории, появилось в британском издании The Telegraph. В то же время полный текст документа пока засекречен.
Также президент Владимир Зеленский анонсировал очередной этап переговоров с США и рассказал, кто примет в них участие со стороны Украины.