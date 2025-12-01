Видео
Зеленский сделал заявление о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о переговорах — эфир Вечір.LIVE

1 декабря 2025 г. 18:10

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о результатах длительного разговора с французским коллегой Эмануэлем Макроном. Во время встречи стороны детально сосредоточились на вопросах безопасности и переговорах, направленных на завершение войны.

Об этом и не только смотрите в эфире Вечір.LIVE.

О чем эфир

Президент Украины Владимир Зеленский находится с официальным визитом во Франции. После встречи с Эмманюэлем Макроном украинский лидер сделал заявление о дальнейших переговорах для завершения войны. Глава государства подчеркнул, что быстрое достижение мира и надежные гарантии безопасности Украины сейчас зависят от активной позиции каждого международного лидера

Гости эфира

  • народный депутат "Слуга народа", Комитет по вопросам прав человека, деоккупации и реинтеграции временно оккупированных территорий Украины, Руслан Горбенко;
  • политолог, общественный деятель Олесь Доний;
  • начальник пункта управления 431 отдельного батальона беспилотных систем (ОББпС) БРОДЯГИ, позывной "Красавчик";
  • доктор политических наук Максим Разумный;
  • руководитель аналитического направления сети защиты национальных интересов "ANTS" Илья Несходовский;
  • вице-премьер министр 2014-2019 гг. Вячеслав Кириленко;
  • психолог Олег Покальчук.

Напомним, президент Украины раскрыл детали встречи с французским коллегой.

А также Владимир Зеленский и Эмманюэль Макрон обсудили результат переговоров во Флориде со Стивом Уиткоффом, Рустемом Умеровым и Киром Стармером.

