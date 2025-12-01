Видео
Видео

Зеленский и Макрон начали переговоры о мире — эфир День.LIVE

Зеленский и Макрон начали переговоры о мире — эфир День.LIVE

1 декабря 2025 г. 13:13

Переговоры между украинской и американской делегациями в Майами завершились обсуждением военной поддержки, мирного плана и позиций Президента Соединенных Штатов Дональда Трампа по завершению войны. Участники мирных переговоров назвали встречу продуктивной, хотя требующей дальнейшей работы. Ситуацию обострило то, что Президент Украины Владимир Зеленский все еще определяется с новым руководителем Офиса Президента на фоне коррупционного скандала.

Об этом и не только будут говорить в эфире День.LIVE в понедельник, 1 декабря.

Гости эфира День.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • Иван Заец — народный депутат Украины 1-4 и 6 созывов;
  • Светлана Осауленко — депутат Одесского городского совета;
  • Руслан Рохов — политтехнолог;
  • Антон Лавринюк — командир 214 отдельного штурмового батальона;
  • Виталий Ким — начальник Николаевской областной военной администрации;
  • Алексей Гетьман — военный обозреватель, участник российско-украинской войны;
  • Роман Едельев — юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко;
  • Владислав Волошин — спикер Сил обороны Юга Украины.

Напомним, что Зеленский заявил о получении доклада Умерова о переговорах в Майами, где обсуждали американский мирный план.

Ранее мы также информировали, что в рамках этих переговоров США рассматривают вариант договоренностей с Москвой, который может фактически лишить Украину перспективы вступления в НАТО.

