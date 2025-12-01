Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

Україна вступає в ключовий етап переговорів зі США, під час яких у Флориді обговорюють мирний план, позиції щодо можливого територіального врегулювання та інші чутливі питання майбутнього врегулювання війни. На цьому тлі Президент України Володимир Зеленський наголосив, що попереду важливі дні, які можуть суттєво вплинути на подальший хід подій, тоді як американська сторона готується посилити тиск на Київ.

Про це та не тільки поговорять експерти в ефірі Ранок.LIVE 1 грудня.

Про що ефір

Українські та іноземні експерти попереджають про можливе загострення на всій лінії фронту, водночас армія продовжує окремі тактичні просування й посилює оборонні спроможності. На тлі прогнозів про складний період бойових дій лунають заяви про проблеми з озброєнням, необхідність модернізації РЕБ та активну дипломатичну роботу України із партнерами.

Гості ефіру

Віталій П'ясецький — головний сержант 93ї ОМБр "Стохід";

Микола Маломуж — голова Служби зовнішньої розвідки у 2005-2010 рр, генерал армії України;

Олег Лісний — політолог, віце-президент АЦ "Політика";

Микола Томенко — політичний та громадський діяч;

Олесь Маляревич — Заступник командиру 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес";

Тетяна Козаченко — адвокат, громадський діяч, керівник департаменту з питань люстрації Міністерства юстиціі 2014-2016 рр.

Нагадаємо, що Президент України Володимир Зеленський після розмови з генеральним секретарем НАТО Макром Рютте натякнув на можливі переломні рішення у найближчі дні, які можуть суттєво вплинути на подальшу міжнародну підтримку України.

Раніше ми також інформували, що Секретар РНБО Рустем Умєров відзначив продуктивність і успішність переговорів української та американської делегацій у Маямі, які відбулися 30 листопада, щодо мирного плану.