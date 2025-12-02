Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря приехал с первым визитом в Ирландию. Украинский лидер имеет возможность сказать речь перед парламентом этой страны.

Трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Выступление Зеленского в парламенте Ирландии

Зеленский станет первым Президентом Украины, который выступит в зале ирландского парламента. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году он уже обращался к ирландским парламентариям по видео-связи.

Также у главы государства запланированы встречи на высшем уровне. В частности, участие в церемонии открытия Ирландско-украинского экономического форума и встреча с украинской общиной.

Как мы ранее сообщали, Зеленский вместе с первой леди 2 декабря прибыли с официальным визитом в Ирландию.

Украинский лидер уже успел провести встречу со своей ирландской коллегой Кэтрин Коннолли. Они обсудили ключевые условия двустороннего сотрудничества.