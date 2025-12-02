Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Компании
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция arrow
Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

2 декабря 2025 г. 18:39

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:39 Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

Text

18:03 Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

Text

13:00 Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

Text

08:00 Активы РФ будут помогать Украине обороняться — эфир Ранок.LIVE

1 декабря 2025
Text

18:10 Зеленский сделал заявление о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Text

13:13 Зеленский и Макрон начали переговоры о мире — эфир День.LIVE

Text

08:00 Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

28 ноября 2025
Text

21:06 Коррупция и увеличение зарплат — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Text

18:24 США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

Text

18:39 Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

Text

18:03 Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

Text

13:00 Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

Text

08:00 Активы РФ будут помогать Украине обороняться — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря приехал с первым визитом в Ирландию. Украинский лидер имеет возможность сказать речь перед парламентом этой страны.

Трансляцию можно посмотреть на YouTube-канале Новини.LIVE.

Выступление Зеленского в парламенте Ирландии

Зеленский станет первым Президентом Украины, который выступит в зале ирландского парламента. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году он уже обращался к ирландским парламентариям по видео-связи.

Также у главы государства запланированы встречи на высшем уровне. В частности, участие в церемонии открытия Ирландско-украинского экономического форума и встреча с украинской общиной.

Как мы ранее сообщали, Зеленский вместе с первой леди 2 декабря прибыли с официальным визитом в Ирландию.

Украинский лидер уже успел провести встречу со своей ирландской коллегой Кэтрин Коннолли. Они обсудили ключевые условия двустороннего сотрудничества.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:35 Трамп сделал заявление о финансовом участии США в войне в Украине

19:26 Один из лидеров УПЛ в январе будет скупать футболистов

19:10 Художника из Одесчины отметил Папа Римский — как именно

19:10 Госгарантии для УБД — какие льготы будут в декабре

19:10 В России гражданам вручают повестки сразу в аэропорту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:58 Импортный сыр давит — украинские заводы режут производство

18:54 В Москве началась встреча Уиткоффа и Путина

18:50 Европа мешает "мирным усилиям" Трампа — Путин о соглашении

Text

18:39 Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

18:21 Ближе к миру, чем когда-либо — выступление Зеленского в Ирландии

19:35 Трамп сделал заявление о финансовом участии США в войне в Украине

19:26 Один из лидеров УПЛ в январе будет скупать футболистов

19:10 Художника из Одесчины отметил Папа Римский — как именно

19:10 Госгарантии для УБД — какие льготы будут в декабре

19:10 В России гражданам вручают повестки сразу в аэропорту

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:58 Импортный сыр давит — украинские заводы режут производство

18:54 В Москве началась встреча Уиткоффа и Путина

18:50 Европа мешает "мирным усилиям" Трампа — Путин о соглашении

18:21 Ближе к миру, чем когда-либо — выступление Зеленского в Ирландии

18:16 Молочка дорожает — как изменились цены в Одессе перед праздниками

18:53 Опасность всегда рядом — что нужно знать о ВИЧ одесситам

28 ноября

22:32 Отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе — чем это грозит

27 ноября

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

22 ноября

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

21 ноября

22:33 Цены на продукты зимой 2026 года — какие риски видят экономисты

20 ноября

19:48 Осенние цены на Новом базаре в Одессе — обзор от овощей до мяса

06:33 Цены на продукты снова вырастут — готовы ли к этому одесситы

Text

18:39 Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

Text

18:03 Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

Text

13:00 Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

Text

08:00 Активы РФ будут помогать Украине обороняться — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

2 декабря 2025 г. 18:03
Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

2 декабря 2025 г. 16:45
Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

2 декабря 2025 г. 13:00
Активы РФ будут помогать Украине обороняться — эфир Ранок.LIVE

Активы РФ будут помогать Украине обороняться — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2025 г. 8:00
Зеленский сделал заявление о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о переговорах — эфир Вечір.LIVE

1 декабря 2025 г. 18:10
Зеленский и Макрон начали переговоры о мире — эфир День.LIVE

Зеленский и Макрон начали переговоры о мире — эфир День.LIVE

1 декабря 2025 г. 13:13
Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

1 декабря 2025 г. 8:00
Коррупция и увеличение зарплат — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Коррупция и увеличение зарплат — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

28 ноября 2025 г. 21:06

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации