Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский 2 декабря приехал с первым визитом в Ирландию. Украинский лидер имеет возможность сказать речь перед парламентом этой страны.
Выступление Зеленского в парламенте Ирландии
Зеленский станет первым Президентом Украины, который выступит в зале ирландского парламента. После начала полномасштабного вторжения в 2022 году он уже обращался к ирландским парламентариям по видео-связи.
Также у главы государства запланированы встречи на высшем уровне. В частности, участие в церемонии открытия Ирландско-украинского экономического форума и встреча с украинской общиной.
Как мы ранее сообщали, Зеленский вместе с первой леди 2 декабря прибыли с официальным визитом в Ирландию.
Украинский лидер уже успел провести встречу со своей ирландской коллегой Кэтрин Коннолли. Они обсудили ключевые условия двустороннего сотрудничества.