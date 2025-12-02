Активы РФ будут помогать Украине обороняться — эфир Ранок.LIVE

Гостями эфира Ранок.LIVE стали командир 429 отдельного полка беспилотных систем "АХИЛЛЕС" Юрий Федоренко, военный аналитик Дмитрий Снегирев, заместитель городского головы по вопросам деятельности исполнительных органов Каменского городского совета Дмитрий Губский, нардеп Иван Крулько, политолог Петр Олещук, глава Общественной Лиги Украина-НАТО Сергей Джердж, вице-президент торгово-промышленной палаты Михаил Непран, эксперт по международным отношениям Вера Константинова и представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление лидера Франции Эммануэля Макрона, что страны ЕС планируют завершить работу над механизмом использования замороженных российских активов для финансирования помощи Украине уже к Рождеству.

По его словам, Евросоюз прорабатывает "техническое решение", которое должно урегулировать все юридические аспекты и гарантировать надежную защиту в вопросе обращения с этими активами.

Это решение должно предоставить Украине предсказуемость и долгосрочное финансирование ее оборонных нужд.

Напомним, Великобритания заявила о готовности присоединиться к инициативе ЕС, которая предусматривает направление на финансирование Украины средств из замороженных российских активов.

Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщил, что страна не имеет "плана Б", если не получит замороженные российские активы.