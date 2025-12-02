Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской в ночь на 2 декабря прибыли в Ирландию. Это первый официальный визит в страну.
Ранее сообщалось, что этот визит станет первым официальным визитом Зеленского в Ирландию. В течение дня запланирован ряд встреч, в частности секретарь СНБО Рустем Умеров должен представить президенту подробный отчет о переговорах с американской делегацией во Флориде.
Напомним, 1 декабря стало известно, что Зеленский впервые поедет с визитом в Ирландию. Он там проведет ряд важных встреч.
Уже сегодня премьер Ирландии встретил Зеленского и первую леди в Дублине. Он отметил поддержку народа Украины.