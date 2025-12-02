Видео
Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

2 декабря 2025 г. 13:00

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской в ночь на 2 декабря прибыли в Ирландию. Это первый официальный визит в страну.

Об этом и не только поговорят в эфире День.LIVE 2 декабря.

Темы эфира

Ранее сообщалось, что этот визит станет первым официальным визитом Зеленского в Ирландию. В течение дня запланирован ряд встреч, в частности секретарь СНБО Рустем Умеров должен представить президенту подробный отчет о переговорах с американской делегацией во Флориде.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины,
  • Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований,
  • Оксана Савчук — народный депутат,
  • Максим Несвитайлов — политолог, эксперт-международник,
  • Виктор Трегубов — начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил,
  • Андрей Бузаров — политолог-международник,
  • Максим Ткаченко — народный депутат.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Зеленский впервые поедет с визитом в Ирландию. Он там проведет ряд важных встреч.

Уже сегодня премьер Ирландии встретил Зеленского и первую леди в Дублине. Он отметил поддержку народа Украины.

