Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский вместе с первой леди Еленой Зеленской в ночь на 2 декабря прибыли в Ирландию. Это первый официальный визит в страну.

Ранее сообщалось, что этот визит станет первым официальным визитом Зеленского в Ирландию. В течение дня запланирован ряд встреч, в частности секретарь СНБО Рустем Умеров должен представить президенту подробный отчет о переговорах с американской делегацией во Флориде.

Владимир Пилипенко — заслуженный юрист Украины,

Владимир Дубовик — директор Центра международных исследований,

Оксана Савчук — народный депутат,

Максим Несвитайлов — политолог, эксперт-международник,

Виктор Трегубов — начальник управления коммуникаций группировки объединенных сил,

Андрей Бузаров — политолог-международник,

Максим Ткаченко — народный депутат.

Напомним, 1 декабря стало известно, что Зеленский впервые поедет с визитом в Ирландию. Он там проведет ряд важных встреч.

Уже сегодня премьер Ирландии встретил Зеленского и первую леди в Дублине. Он отметил поддержку народа Украины.