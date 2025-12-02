Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в "мирном плане" есть 20 пунктов, которые обсуждали с делегацией США. Он ждет сигналов от американцев после встречи в России.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

Гости сегодняшнего эфира:

Михаил Цимбалюк — народный депутат от "Батькивщины";

Тарас Загородний — управляющий партнер Национальной антикризисной группы;

Ярослав Гончар — глава ОО "Аэроразведка", подполковник;

Алексей Гончаренко — народный депутат от "Европейской Солидарности";

Игорь Айзенберг — профессор Манхэттенского университета в Нью-Йорке;

Дмитрро Соломчук — народный депутат от "Слуги народа".

Напомним, ранее Зеленский сообщил, сколько пунктов содержит новый мирный план. По его словам, обновленная версия документа будет короче предыдущего варианта.

Кроме того, президент заявил, что ждет сигналов от США после переговоров американской делегации с Россией. В соответствии с этим будет реакция.