Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

2 декабря 2025 г. 18:03

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сейчас в "мирном плане" есть 20 пунктов, которые обсуждали с делегацией США. Он ждет сигналов от американцев после встречи в России.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Михаил Цимбалюк — народный депутат от "Батькивщины";
  • Тарас Загородний — управляющий партнер Национальной антикризисной группы;
  • Ярослав Гончар — глава ОО "Аэроразведка", подполковник;
  • Алексей Гончаренко — народный депутат от "Европейской Солидарности";
  • Игорь Айзенберг — профессор Манхэттенского университета в Нью-Йорке;
  • Дмитрро Соломчук — народный депутат от "Слуги народа".

Напомним, ранее Зеленский сообщил, сколько пунктов содержит новый мирный план. По его словам, обновленная версия документа будет короче предыдущего варианта.

Кроме того, президент заявил, что ждет сигналов от США после переговоров американской делегации с Россией. В соответствии с этим будет реакция.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

2 декабря 2025 г. 16:45
Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

2 декабря 2025 г. 13:00
Активы РФ будут помогать Украине обороняться — эфир Ранок.LIVE

Активы РФ будут помогать Украине обороняться — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2025 г. 8:00
Зеленский сделал заявление о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о переговорах — эфир Вечір.LIVE

1 декабря 2025 г. 18:10
Зеленский и Макрон начали переговоры о мире — эфир День.LIVE

Зеленский и Макрон начали переговоры о мире — эфир День.LIVE

1 декабря 2025 г. 13:13
Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

Зеленський анонсував важливі дні — ефір Ранок.LIVE

1 декабря 2025 г. 8:00
Коррупция и увеличение зарплат — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

Коррупция и увеличение зарплат — Гетманцев в эфире Новини.LIVE

28 ноября 2025 г. 21:06
США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

США готовят предложение Украине по территориям — эфир Вечір.LIVE

28 ноября 2025 г. 18:24

