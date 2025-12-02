Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

Во вторник, 2 декабря, в столице Ирландии, Дублине, состоялась совместная пресс-конференция Президента Украины Владимира Зеленского и премьер-министра Ирландии Михола Мартина. Лидеры обсудили ключевые вопросы двустороннего сотрудничества и перспективы поддержки Украины на международной арене.

Встреча стала важным сигналом укрепления отношений между Киевом и Дублином, в частности в сфере безопасности и дипломатии.

Стороны договорились об активизации совместных шагов в противодействии современным вызовам, которые стоят перед Европой.

