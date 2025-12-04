Макрон в КНР предложил мораторий на удары РФ — эфир Вечір.LIVE

Во время переговоров с лидером КНР Си Цзиньпином президент Франции Эмманюэль Макрон предложил ввести мораторий на российские удары по украинской энергетической инфраструктуре в зимний период. В ответ Си подчеркнул, что Китай поддерживает любые шаги, направленные на скорейшее завершение войны.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в четверг, 4 декабря.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины Ярослав Куц;

правозащитница, глава Украинского центра защиты прав человека Людмила Денисова;

народный депутат, "Восстановление Украины", Комитет по вопросам антикоррупционной политики Анатолий Бурмич;

международный эксперт, член "Экономического дискуссионного клуба" Игорь Гарбарук.

доктор экономических наук Игорь Липсиц;

начальник отделения коммуникаций 48-й отдельной артиллерийской бригады Богдан Петренко;

Журналист Камикадзе Ди.

