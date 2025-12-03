Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow На что надеяться столице с бюджетом-2026 — эфир Київський час arrow
На что надеяться столице с бюджетом-2026 — эфир Київський час

На что надеяться столице с бюджетом-2026 — эфир Київський час

3 декабря 2025 г. 19:06

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

19:06 На что надеяться столице с бюджетом-2026 — эфир Київський час

Text

17:57 Зеленский объявил о старте новых переговоров — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Рютте выступил с заявлением по войне в Украине — трансляция

Text

13:05 Рютте раскрыл, когда Украина станет членом НАТО — эфир День.LIVE

Text

08:00 НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2025
Text

18:39 Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

Text

18:03 Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

Text

16:45 Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

Text

13:00 Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

Text

08:00 Активы РФ будут помогать Украине обороняться — эфир Ранок.LIVE

Text

19:06 На что надеяться столице с бюджетом-2026 — эфир Київський час

Text

17:57 Зеленский объявил о старте новых переговоров — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Рютте выступил с заявлением по войне в Украине — трансляция

Text

13:05 Рютте раскрыл, когда Украина станет членом НАТО — эфир День.LIVE

Text

08:00 НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

В Киеве продолжается обсуждение вопроса состояния городской инфраструктуры и управления бюджетом. В специальном выпуске эксперты будут обсуждать состояние киевских переправ и масштабы необходимых ремонтов.

Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 3 декабря в 19:00.

О чем будут говорить в эфире "Київський час"

Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:

  • Распределение бюджета столицы;
  • Годовщина постройки Северного моста;
  • Тревожное состояние киевских переправ;
  • Перспективы и возможности транспортной системы столицы;
  • Подготовка города к масштабным ремонтам.

Гостем эфира стал депутат КГС, председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко.

Напомним, что в Киеве во время объявления воздушной тревоги временно будет меняться движение через Южный мост. На это время автомобили и общественный транспорт не смогут пересекать мост с правого на левый берег столицы.

А до этого стало известно, как в Киеве "сливают" миллионы на рихтовку аварийных мостов и почему столице грозит транспортный коллапс.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео

19:34 Экс-премьера Азарова заочно осудили за госизмену — что известно

19:28 Украинцев призвали стать Тайными Сантами для библиотек в селах

19:15 Зарплаты учителей поднимут на 50% — что ждет в 2026 году

19:07 Где будут выключать свет завтра — графики Укрэнерго

Text

19:06 На что надеяться столице с бюджетом-2026 — эфир Київський час

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:49 Инкллюзивность в Одессе — с чем сталкиваются ветераны каждый день

18:41 Сибига ответил, когда продолжатся переговоры

18:31 Легенда тенниса расстается со Швайнштайгером

18:28 РФ баллистикой атаковала Кривой Рог — повреждены многоэтажки

18:28 Увеличение зарплат военным — Марченко объяснил ситуацию

19:34 Экс-премьера Азарова заочно осудили за госизмену — что известно

19:28 Украинцев призвали стать Тайными Сантами для библиотек в селах

19:15 Зарплаты учителей поднимут на 50% — что ждет в 2026 году

19:07 Где будут выключать свет завтра — графики Укрэнерго

18:49 Инкллюзивность в Одессе — с чем сталкиваются ветераны каждый день

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

18:41 Сибига ответил, когда продолжатся переговоры

18:31 Легенда тенниса расстается со Швайнштайгером

18:28 РФ баллистикой атаковала Кривой Рог — повреждены многоэтажки

18:28 Увеличение зарплат военным — Марченко объяснил ситуацию

18:25 В Чернобыле обнаружили гриб, превращающий радиацию в энергию

18:49 Инкллюзивность в Одессе — с чем сталкиваются ветераны каждый день

2 декабря

22:32 Ад Мариуполя и плен в РФ глазами одесского морского пехотинца

1 декабря

18:53 Опасность всегда рядом — что нужно знать о ВИЧ одесситам

28 ноября

22:32 Отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе — чем это грозит

27 ноября

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

22 ноября

06:33 Голодомор на Одесчине — как уничтожали села и скрывали архивы

21 ноября

22:33 Цены на продукты зимой 2026 года — какие риски видят экономисты

Text

19:06 На что надеяться столице с бюджетом-2026 — эфир Київський час

Text

17:57 Зеленский объявил о старте новых переговоров — эфир Вечір.LIVE

Text

17:09 Рютте выступил с заявлением по войне в Украине — трансляция

Text

13:05 Рютте раскрыл, когда Украина станет членом НАТО — эфир День.LIVE

Text

08:00 НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

Видео по теме

Все видео
Зеленский объявил о старте новых переговоров — эфир Вечір.LIVE

Зеленский объявил о старте новых переговоров — эфир Вечір.LIVE

3 декабря 2025 г. 17:57
Рютте выступил с заявлением по войне в Украине — трансляция

Рютте выступил с заявлением по войне в Украине — трансляция

3 декабря 2025 г. 17:09
Рютте раскрыл, когда Украина станет членом НАТО — эфир День.LIVE

Рютте раскрыл, когда Украина станет членом НАТО — эфир День.LIVE

3 декабря 2025 г. 13:05
НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

3 декабря 2025 г. 8:00
Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

2 декабря 2025 г. 18:39
Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

2 декабря 2025 г. 18:03
Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

2 декабря 2025 г. 16:45
Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

2 декабря 2025 г. 13:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации