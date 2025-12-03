На что надеяться столице с бюджетом-2026 — эфир Київський час

В Киеве продолжается обсуждение вопроса состояния городской инфраструктуры и управления бюджетом. В специальном выпуске эксперты будут обсуждать состояние киевских переправ и масштабы необходимых ремонтов.
Посмотреть эфир "Київський час" можно на YouTube-канале Новини.LIVE в среду, 3 декабря в 19:00.
О чем будут говорить в эфире "Київський час"
Во время эфира гости будут обсуждать такие темы:
- Распределение бюджета столицы;
- Годовщина постройки Северного моста;
- Тревожное состояние киевских переправ;
- Перспективы и возможности транспортной системы столицы;
- Подготовка города к масштабным ремонтам.
Гостем эфира стал депутат КГС, председатель постоянной бюджетной комиссии Андрей Витренко.
Напомним, что в Киеве во время объявления воздушной тревоги временно будет меняться движение через Южный мост. На это время автомобили и общественный транспорт не смогут пересекать мост с правого на левый берег столицы.
А до этого стало известно, как в Киеве "сливают" миллионы на рихтовку аварийных мостов и почему столице грозит транспортный коллапс.