Главная arrow Відео arrow Рютте раскрыл, когда Украина станет членом НАТО — эфир День.LIVE arrow
Рютте раскрыл, когда Украина станет членом НАТО — эфир День.LIVE

Рютте раскрыл, когда Украина станет членом НАТО — эфир День.LIVE

3 декабря 2025 г. 13:05

Text

Гостями эфира День.LIVE стали кандидат политических наук Андрей Ковалев, заместитель председателя Сумского районного совета Владимир Бицак, директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, депутат Харьковского районного совета Мария Зайцева, командир взвода обслуживания и ремонта батальона беспилотных систем "Талион" с позывным "Дракула", председатель Комитета Рады по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, начальник Николаевской ОВА Виталий Ким и командир зенитно-ракетной батареи ПВО Третьего армейского корпуса Александр Степаненко.

Посмотреть эфир День.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир День.LIVE

Гости эфира обсудят заявление генсека НАТО Марка Рютте, что тема украинского членства станет отдельным пунктом будущих мирных переговоров. В то же время единства внутри Альянса по этому вопросу пока нет.

Напомним, по информации СМИ, США рассматривают возможность лишить права вступления Украины в НАТО. Вашингтон может заключить отдельный договор с Москвой.

А глава Военного комитета НАТО адмирал Джузеппе Каво Драгоне заявил, как Альянс будет реагировать на провокации России.

