Україна
Зеленский объявил о старте новых переговоров — эфир Вечір.LIVE

Зеленский объявил о старте новых переговоров — эфир Вечір.LIVE

3 декабря 2025 г. 17:57

Text

18:39 Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важных переговорах. Сейчас они проходят в Брюсселе с участием советников по национальной безопасности европейских лидеров.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE.

Эфир Вечір.LIVE

Центральной темой встреч стало усиление национальной безопасности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

К работе присоединились секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов. 

После завершения брюссельского этапа переговоров запланирована подготовка к следующей важной встрече — с представителями администрации президента США.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • журналист Сергей Ауслендер;
  • депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко;
  • специалист транспортной инфраструктуры Анна Минюкова.

Напомним, что представители Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были увидеться с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров с Россией. Однако встречу отменили.

А до этого Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обновленная версия мирного плана будет короче, чем предыдущий вариант.

