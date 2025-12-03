Зеленский объявил о старте новых переговоров — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о важных переговорах. Сейчас они проходят в Брюсселе с участием советников по национальной безопасности европейских лидеров.

Центральной темой встреч стало усиление национальной безопасности Украины в условиях продолжающейся российской агрессии.

К работе присоединились секретарь Совета нацбезопасности и обороны Рустем Умеров и начальник Генерального штаба Андрей Гнатов.

После завершения брюссельского этапа переговоров запланирована подготовка к следующей важной встрече — с представителями администрации президента США.

журналист Сергей Ауслендер;

депутат Киевского городского совета, "Слуга Народа", председатель комиссии по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности Андрей Витренко;

специалист транспортной инфраструктуры Анна Минюкова.

Напомним, что представители Соединенных Штатов Америки Стив Уиткофф и Джаред Кушнер должны были увидеться с украинским лидером Владимиром Зеленским после переговоров с Россией. Однако встречу отменили.

А до этого Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что обновленная версия мирного плана будет короче, чем предыдущий вариант.