Рютте выступил с заявлением по войне в Украине — трансляция

В среду, 3 декабря, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел пресс-конференцию, посвященную актуальным вопросам безопасности Европы и стратегии Альянса в ответ на продолжающуюся российскую агрессию. Во время встречи он подчеркнул важность консолидации усилий стран-членов для укрепления оборонного потенциала и повышения готовности к возможным угрозам.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Пресс-конференция Марка Рютте

Рютте сообщил, что НАТО планирует принять новые меры для увеличения военного производства среди государств Альянса, что позволит быстрее обеспечивать необходимой техникой и вооружением союзников.

Особое внимание Генеральный секретарь уделил поддержке Украины, отметив, что Альянс разрабатывает долгосрочную стратегию помощи.

Напомним, ранее CNN сообщало, что США могут заблокировать Украине вступление в НАТО. Вашингтон может заключить отдельный договор с Москвой по поводу этого.

Кроме того, Рютте заявлял, что сразу несколько членов НАТО против членства Украины. Для этого нужно одобрение всех 32 государств.