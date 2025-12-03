Видео
Рютте выступил с заявлением по войне в Украине — трансляция
Рютте выступил с заявлением по войне в Украине — трансляция

Рютте выступил с заявлением по войне в Украине — трансляция

3 декабря 2025 г. 17:09

В среду, 3 декабря, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте провел пресс-конференцию, посвященную актуальным вопросам безопасности Европы и стратегии Альянса в ответ на продолжающуюся российскую агрессию. Во время встречи он подчеркнул важность консолидации усилий стран-членов для укрепления оборонного потенциала и повышения готовности к возможным угрозам.

Об этом сообщают Новини.LIVE.

Пресс-конференция Марка Рютте

Рютте сообщил, что НАТО планирует принять новые меры для увеличения военного производства среди государств Альянса, что позволит быстрее обеспечивать необходимой техникой и вооружением союзников.

Особое внимание Генеральный секретарь уделил поддержке Украины, отметив, что Альянс разрабатывает долгосрочную стратегию помощи.

Напомним, ранее CNN сообщало, что США могут заблокировать Украине вступление в НАТО. Вашингтон может заключить отдельный договор с Москвой по поводу этого.

Кроме того, Рютте заявлял, что сразу несколько членов НАТО против членства Украины. Для этого нужно одобрение всех 32 государств.

Рютте раскрыл, когда Украина станет членом НАТО — эфир День.LIVE

Рютте раскрыл, когда Украина станет членом НАТО — эфир День.LIVE

3 декабря 2025 г. 13:05
НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

3 декабря 2025 г. 8:00
Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

Выступление Зеленского в парламенте Ирландии — трансляция

2 декабря 2025 г. 18:39
Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

Зеленский заявил о 20 пунктах мирного плана — эфир Вечір.LIVE

2 декабря 2025 г. 18:03
Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

Зеленский сделал важное заявление в Ирландии — трансляция

2 декабря 2025 г. 16:45
Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл с визитом в Ирландию — эфир День.LIVE

2 декабря 2025 г. 13:00
Активы РФ будут помогать Украине обороняться — эфир Ранок.LIVE

Активы РФ будут помогать Украине обороняться — эфир Ранок.LIVE

2 декабря 2025 г. 8:00
Зеленский сделал заявление о переговорах — эфир Вечір.LIVE

Зеленский сделал заявление о переговорах — эфир Вечір.LIVE

1 декабря 2025 г. 18:10

