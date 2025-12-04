Видео
Умеров прибыл в США для новых переговоров — эфир День.LIVE

Умеров прибыл в США для новых переговоров — эфир День.LIVE

4 декабря 2025 г. 13:00

Секретарь СНБО Рустем Умеров прибудет в США в четверг, 4 декабря. В планах будет повторная встреча со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом для обсуждения его встречи с российскими чиновниками и перспектив согласования мирного плана.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 4 декабря

Приглашенные гости:

  • Олег Саакян, политолог;
  • Павел Петров, представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве;
  • Валерий Романенко, авиационный эксперт;
  • Константин Матвиенко, политический эксперт;
  • Ростислав Карандеев, исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины в 2023-2024 годах;
  • Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады;
  • Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;
  • Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник.

Напомним, тем временем в Украину прибыл президент Кипра Никос Христодулидис. Также президент Франции Эммануэль Макрон обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину с призывом противостоять России.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

