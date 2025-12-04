Умеров прибыл в США для новых переговоров — эфир День.LIVE

Секретарь СНБО Рустем Умеров прибудет в США в четверг, 4 декабря. В планах будет повторная встреча со спецпредставителем США Стивом Уиткоффом для обсуждения его встречи с российскими чиновниками и перспектив согласования мирного плана.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 4 декабря
Приглашенные гости:
- Олег Саакян, политолог;
- Павел Петров, представитель Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в городе Киеве;
- Валерий Романенко, авиационный эксперт;
- Константин Матвиенко, политический эксперт;
- Ростислав Карандеев, исполняющий обязанности министра культуры и информационной политики Украины в 2023-2024 годах;
- Денис Швыдкий, начальник отделения рекрутинга 28-й отдельной механизированной бригады;
- Владимир Омельченко, директор энергетических программ Центра Разумкова;
- Дмитрий Жмайло, исполнительный директор Украинского центра безопасности и сотрудничества;
- Максим Несвитайлов, политолог, эксперт-международник.
Напомним, тем временем в Украину прибыл президент Кипра Никос Христодулидис. Также президент Франции Эммануэль Макрон обратился к лидеру Китая Си Цзиньпину с призывом противостоять России.