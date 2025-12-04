Видео
Видео

В НАТО сделали заявление о переговорах по войне — эфир Ранок.LIVE

В НАТО сделали заявление о переговорах по войне — эфир Ранок.LIVE

4 декабря 2025 г. 8:00

Гостями эфира Ранок.LIVE стали начальник отделения коммуникаций 118-й отдельной механизированной бригады Дмитрий Пелых, генерал-лейтенант Игорь Романенко, председатель Совета обороны Кривого Рога Александр Вилкул, нардепы Нина Южанина и Игорь Фрис, заместитель председателя Херсонской ОВА Александр Толоконников, кандидат экономических наук Иван Ус, эксперт по международным отношениям Шимон Бриман и руководитель центра изучения оккупации Украины Петр Андрющенко.

Посмотреть эфир Ранок.LIVE можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Эфир Ранок.LIVE

Гости эфира обсудят заявление генсека НАТО Марка Рютте о том, что Альянс не имеет запасного плана на случай, если мирные переговоры по Украине провалятся, а США прекратят поставки оружия.

Он назвал такой сценарий "невозможным", подчеркнув последовательную поддержку Украины со стороны Соединенных Штатов.

По словам Рютте, странам Европы вместе с Канадой следует усилить свое участие в финансировании поставок американского вооружения для Киева в рамках инициативы PURL.

Напомним, глава МИД Украины Андрей Сибига провел встречу с генсеком НАТО Рютте. Они обсудили шаги для окончания войны в Украине.

Ранее Рютте высказался об агрессивных заявлениях российского диктатора Владимира Путина, который угрожал Европе войной.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

