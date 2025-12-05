Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для граждан Украины вопросов. В частности, речь пойдет о зарплатах учителям, налогах, игорном рынке и отставке Андрея Ермака.
О чем будет говорить в эфире Гетманцев
Политик в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:
- Повышение зарплат учителям;
- Украине критически нужны инженеры и специалисты;
- Какие расходы в бюджете следовало бы сократить;
- Нардепы должны направлять повышенные расходы на армию;
- Как Украина может получить средства от ЕС;
- Что послужило причиной отставки Ермака;
- Как крупные бренды в Украине платят налоги;
- Какой будет перезагрузка игорного рынка;
- Украина потеряла 20 млрд грн из-за теневого игорного рынка;
- Какая задача стоит перед новым руководителем таможни;
- 90% цветов в Украину завозится нелегально;
- Когда можно ожидать результата от реформы таможни;
- Достаточно ли одного миллиарда гривен для страхования военных рисков;
- Как гарантировать безопасность прифронтовых регионов;
- Развитие Украины связано с евроинтеграцией.
