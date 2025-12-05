Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для граждан Украины вопросов. В частности, речь пойдет о зарплатах учителям, налогах, игорном рынке и отставке Андрея Ермака.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube в пятницу, 5 декабря.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Политик в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:

Повышение зарплат учителям;

Украине критически нужны инженеры и специалисты;

Какие расходы в бюджете следовало бы сократить;

Нардепы должны направлять повышенные расходы на армию;

Как Украина может получить средства от ЕС;

Что послужило причиной отставки Ермака;

Как крупные бренды в Украине платят налоги;

Какой будет перезагрузка игорного рынка;

Украина потеряла 20 млрд грн из-за теневого игорного рынка;

Какая задача стоит перед новым руководителем таможни;

90% цветов в Украину завозится нелегально;

Когда можно ожидать результата от реформы таможни;

Достаточно ли одного миллиарда гривен для страхования военных рисков;

Как гарантировать безопасность прифронтовых регионов;

Развитие Украины связано с евроинтеграцией.

Недавно Гетманцев рассказал, какая минимальная зарплата будет у украинских учителей.

Также Гетманцев сообщал о планах по детенизации экономики Украины.