Україна
Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым
Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

5 декабря 2025 г. 21:00

Text

18:00 Макрон в КНР предложил мораторий на удары РФ — эфир Вечір.LIVE

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев обсудит ряд важных и актуальных для граждан Украины вопросов. В частности, речь пойдет о зарплатах учителям, налогах, игорном рынке и отставке Андрея Ермака.

Посмотреть эфир можно на канале Новини.LIVE в YouTube в пятницу, 5 декабря.

О чем будет говорить в эфире Гетманцев

Политик в эфире подробно будет раскрывать следующие темы:

  • Повышение зарплат учителям;
  • Украине критически нужны инженеры и специалисты;
  • Какие расходы в бюджете следовало бы сократить;
  • Нардепы должны направлять повышенные расходы на армию;
  • Как Украина может получить средства от ЕС;
  • Что послужило причиной отставки Ермака;
  • Как крупные бренды в Украине платят налоги;
  • Какой будет перезагрузка игорного рынка;
  • Украина потеряла 20 млрд грн из-за теневого игорного рынка;
  • Какая задача стоит перед новым руководителем таможни;
  • 90% цветов в Украину завозится нелегально;
  • Когда можно ожидать результата от реформы таможни;
  • Достаточно ли одного миллиарда гривен для страхования военных рисков;
  • Как гарантировать безопасность прифронтовых регионов;
  • Развитие Украины связано с евроинтеграцией.

Недавно Гетманцев рассказал, какая минимальная зарплата будет у украинских учителей.

Также Гетманцев сообщал о планах по детенизации экономики Украины.

