США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ожидаются "хорошие новости" относительно окончания войны в Украине. Он добавил, что это может произойти уже в ближайшие недели.

Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин"

Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований

Алексей Якубин, кандидат политических наук

Денис Попович, военный аналитик

Василий Шевченко, авиационный эксперт, исполняющий обязанности министра транспорта и связи Украины в 2009-2010 годах

Леся Забуранная, председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета

Андрей (позывной "Strateg"), лейтенант, начальник отдела рекрутинга 10-го армейского корпуса

Мария Мезенцева-Федоренко, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы

Напомним, США обнародовали документ обновленных стратегических приоритетов в отношении других стран на 2026 год. Также стало известно, что Америка отложила действие санкций против АЗС компании "Лукойл", которая принадлежит России.