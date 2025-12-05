США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ожидаются "хорошие новости" относительно окончания войны в Украине. Он добавил, что это может произойти уже в ближайшие недели.
Эфир День.LIVE 5 декабря
Приглашенные гости:
- Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин"
- Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований
- Алексей Якубин, кандидат политических наук
- Денис Попович, военный аналитик
- Василий Шевченко, авиационный эксперт, исполняющий обязанности министра транспорта и связи Украины в 2009-2010 годах
- Леся Забуранная, председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета
- Андрей (позывной "Strateg"), лейтенант, начальник отдела рекрутинга 10-го армейского корпуса
- Мария Мезенцева-Федоренко, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы
Напомним, США обнародовали документ обновленных стратегических приоритетов в отношении других стран на 2026 год. Также стало известно, что Америка отложила действие санкций против АЗС компании "Лукойл", которая принадлежит России.