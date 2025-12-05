Видео
США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE
США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

5 декабря 2025 г. 13:00

13:00 США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

08:00 ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE

18:00 Макрон в КНР предложил мораторий на удары РФ — эфир Вечір.LIVE

13:00 Умеров прибыл в США для новых переговоров — эфир День.LIVE

08:00 В НАТО сделали заявление о переговорах по войне — эфир Ранок.LIVE

19:06 На что надеяться столице с бюджетом-2026 — эфир Київський час

17:57 Зеленский объявил о старте новых переговоров — эфир Вечір.LIVE

17:09 Рютте выступил с заявлением по войне в Украине — трансляция

13:05 Рютте раскрыл, когда Украина станет членом НАТО — эфир День.LIVE

08:00 НАТО имеет план в случае провала переговоров — эфир Ранок.LIVE

Вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил, что ожидаются "хорошие новости" относительно окончания войны в Украине. Он добавил, что это может произойти уже в ближайшие недели.

Об этом и не только смотрите в прямом эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 5 декабря

Приглашенные гости:

  • Алексей Буряченко, кандидат политических наук, исполнительный директор "Международной ассоциации малых общин"
  • Ярослав Жалило, доктор экономических наук, заместитель директора Национального института стратегических исследований
  • Алексей Якубин, кандидат политических наук
  • Денис Попович, военный аналитик
  • Василий Шевченко, авиационный эксперт, исполняющий обязанности министра транспорта и связи Украины в 2009-2010 годах
  • Леся Забуранная, председатель подкомитета по вопросам расходов государственного бюджета Комитета Верховной Рады Украины по вопросам бюджета
  • Андрей (позывной "Strateg"), лейтенант, начальник отдела рекрутинга 10-го армейского корпуса
  • Мария Мезенцева-Федоренко, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы

Напомним, США обнародовали документ обновленных стратегических приоритетов в отношении других стран на 2026 год. Также стало известно, что Америка отложила действие санкций против АЗС компании "Лукойл", которая принадлежит России.

13:08 Финпомощь от Эстонии — как украинцам получить 2 тыс. долларов

13:02 Земля в возбужденном состоянии — прогноз магнитных бурь

13:00 США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

12:50 Ночной террор в Одессе — мужчина устроил драку со стрельбой

12:37 Нефть дорожает на фоне напряжения США и Венесуэлы

12:36 Зеленский обсудил с Кислицей переговоры с США — что известно

12:33 Действие паспорта образца 1994 года — есть ли конечная дата

12:27 США изменили стратегические приоритеты — какие планы на Украину

12:20 Кто из студентов потеряет отсрочку после изменений в законе

12:15 Молдова требует вывода войск РФ — Приднестровье теряет внимание

13:00 США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

