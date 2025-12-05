Нардеп попалась на крупной взятке — эфир Вечір.LIVE

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура совместно со Службой безопасности Украины разоблачили преступную группу, которую возглавляла народный депутат. По данным следствия, парламентарий вместе со своими сообщниками предлагала за взятку способствовать наложению санкций Совета национальной безопасности и обороны.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в пятницу, 5 декабря.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

военный юрист, участник проекта "Пантеровец" Тарас Боровский;

народный депутат Украины, депутатская группа "Восстановление Украины" Александр Юрченко;

подполковник, начальник 4 центра рекрутинга Сил ТРо ВСУ Петр Аврамич;

соучредитель БФ "Артдача" Мария Какурина;

эксперт по геоэкономике Олег Саркиц;

доктор экономических наук, глава Advanter Group Андрей Длигач;

политолог Владимир Фесенко;

демограф Александр Гладун.

Напомним, сегодня стало известно о разоблачении преступной группы, которую возглавляла народный депутат Украины. Впоследствии Анна Скороход подтвердила, что в ее квартире проводят обыски.

А позже в НАБУ показали видео, как депутат Анна Скороход требует взятку.