Зеленский имеет ряд встреч в Лондоне — эфир День.LIVE

В понедельник, 8 декабря, Владимир Зеленский прибудет в Лондон, где встретится с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Стороны обсудят новое мирное предложение США о прекращении российской войны против Украины.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 8 декабря
Приглашенные гости:
- Андрей Еременко, социолог
- Иван Тимочко, военный аналитик
- Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации
- Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины
- Олег Домбровский, полковник, спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины
- Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны
- Борис Кушнирук, экономист
- Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги
Напомним, Дональд Трамп негативно высказался о Владимире Зеленском и мирном плане.
Между тем Рустем Умеров объявил, что украинская делегация должна отчитаться Владимиру Зеленскому о результатах работы в США.