Зеленский имеет ряд встреч в Лондоне — эфир День.LIVE

Зеленский имеет ряд встреч в Лондоне — эфир День.LIVE

8 декабря 2025 г. 13:09

В понедельник, 8 декабря, Владимир Зеленский прибудет в Лондон, где встретится с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Стороны обсудят новое мирное предложение США о прекращении российской войны против Украины.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 8 декабря

Приглашенные гости:

  • Андрей Еременко, социолог
  • Иван Тимочко, военный аналитик
  • Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации
  • Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины
  • Олег Домбровский, полковник, спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины
  • Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны
  • Борис Кушнирук, экономист
  • Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги

Напомним, Дональд Трамп негативно высказался о Владимире Зеленском и мирном плане.

Между тем Рустем Умеров объявил, что украинская делегация должна отчитаться Владимиру Зеленскому о результатах работы в США.

