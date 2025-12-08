Зеленский имеет ряд встреч в Лондоне — эфир День.LIVE

В понедельник, 8 декабря, Владимир Зеленский прибудет в Лондон, где встретится с лидерами Великобритании, Франции и Германии. Стороны обсудят новое мирное предложение США о прекращении российской войны против Украины.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 8 декабря

Приглашенные гости:

Андрей Еременко, социолог

Иван Тимочко, военный аналитик

Александр Толоконников, заместитель председателя Херсонской областной государственной администрации

Михаил Непран, первый вице-президент Торгово-промышленной палаты Украины

Олег Домбровский, полковник, спикер оперативного командования "Запад" Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины

Алексей Гетьман, военный обозреватель, участник российско-украинской войны

Борис Кушнирук, экономист

Татьяна Тимочко, председатель Всеукраинской экологической лиги

Напомним, Дональд Трамп негативно высказался о Владимире Зеленском и мирном плане.

Между тем Рустем Умеров объявил, что украинская делегация должна отчитаться Владимиру Зеленскому о результатах работы в США.