Україна
Ватикан зажигает елку на площади Святого Петра — прямой эфир
Ватикан зажигает елку на площади Святого Петра — прямой эфир

Ватикан зажигает елку на площади Святого Петра — прямой эфир

7 декабря 2025 г. 19:30

В Ватикане на главной рождественской елке зажгли праздничную иллюминацию, а на площади Святого Петра — открыли традиционный вертеп. Это событие ежегодно символически начинает рождественский сезон в католическом мире. Оно собирает тысячи паломников и туристов.

Посмотреть прямой эфир можно на YouTube-канале Новини.LIVE.

Атмосфера площади Святого Петра в этот вечер наполняется музыкой, молитвами и праздничным настроением. Композиции вертепа на этот раз дополнили новыми художественными деталями.

Напомним, что в Киеве на некоторых станциях метро люди устраивали вертепы и пели колядки.

Ранее мы также информировали — могут ли оштрафовать хозяина за новогодний декор декор дома.

