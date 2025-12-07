Ватикан зажигает елку на площади Святого Петра — прямой эфир

В Ватикане на главной рождественской елке зажгли праздничную иллюминацию, а на площади Святого Петра — открыли традиционный вертеп. Это событие ежегодно символически начинает рождественский сезон в католическом мире. Оно собирает тысячи паломников и туристов.

Атмосфера площади Святого Петра в этот вечер наполняется музыкой, молитвами и праздничным настроением. Композиции вертепа на этот раз дополнили новыми художественными деталями.

Напомним, что в Киеве на некоторых станциях метро люди устраивали вертепы и пели колядки.

