Україна
Россия атаковала дамбу на Харьковщине — эфир Ранок.LIVE
Россия атаковала дамбу на Харьковщине — эфир Ранок.LIVE

Россия атаковала дамбу на Харьковщине — эфир Ранок.LIVE

8 декабря 2025 г. 8:00

08:00 Россия атаковала дамбу на Харьковщине — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2025
Text

19:30 Ватикан зажигает елку на площади Святого Петра — прямой эфир

5 декабря 2025
Text

21:00 Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

Text

18:01 Нардеп попалась на крупной взятке — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE

4 декабря 2025
Text

18:00 Макрон в КНР предложил мораторий на удары РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 Умеров прибыл в США для новых переговоров — эфир День.LIVE

Text

08:00 В НАТО сделали заявление о переговорах по войне — эфир Ранок.LIVE

3 декабря 2025
Text

19:06 На что надеяться столице с бюджетом-2026 — эфир Київський час

Text

Войска армии России ударили ракетами по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине. Известно, что на объекте временно было перекрыто движение из-за повреждений.

Об этом и не только услышите в эфире Ранок.LIVE, который начнется в 08:00.

Эфир Ранок.LIVE 8 декабря

Приглашенные гости:

  • Сергей Ярый, капитан, командир подразделения беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады
  • Олег Стрелка, представитель Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области
  • Эскандер Бариев, председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа
  • Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий
  • Сергей Фурса, экономист, финансист
  • Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины
  • Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины в 2022-2025 годах, кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital
  • Петр Олещук, политолог

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал, согласятся ли военные сложить оружие и отдать России территории.

Также председатель Меджлиса крымскотатарского народа высказался о том, согласятся ли в США признать Крым российским.

Новости по теме

08:24 Трамп заявил, что разочарован Зеленским — какая причина

08:10 Монеты номиналом 1 гривна — какие изделия очень дорого стоят

08:05 Работа метро Киева на праздники — график на Рождество и Новый год

08:00 Пособие по безработице в декабре — какими будут выплаты

07:44 Если 600 тысяч, то и у Украины, и у РФ — Джемилев об арм

07:42 В Чернигове возросло количество пострадавших от атаки БпЛА — фото

07:41 В Ахтырке российский БпЛА попал в многоэтажку — фото

07:01 Комиссия за снятие налички — что нужно знать клиентам ПриватБанка

06:35 Льготы для украинок 60+ — на что рассчитывать в декабре

07:42 В Чернигове возросло количество пострадавших от атаки БпЛА — фото

07:41 В Ахтырке российский БпЛА попал в многоэтажку — фото

07:01 Комиссия за снятие налички — что нужно знать клиентам ПриватБанка

06:35 Льготы для украинок 60+ — на что рассчитывать в декабре

06:25 Погода в Украине сегодня — где будет мороз, а где — дождь

18:47 Тепло с одесского рынка — как горожане поддерживают военных

11:03 День Святого Николая — будут ли отмечать одесситы праздник

3 декабря

18:49 Инкллюзивность в Одессе — с чем сталкиваются ветераны каждый день

2 декабря

22:32 Ад Мариуполя и плен в РФ глазами одесского морского пехотинца

1 декабря

18:53 Опасность всегда рядом — что нужно знать о ВИЧ одесситам

28 ноября

22:32 Отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе — чем это грозит

27 ноября

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

Видео по теме

Ватикан зажигает елку на площади Святого Петра — прямой эфир

Ватикан зажигает елку на площади Святого Петра — прямой эфир

7 декабря 2025 г. 19:30
Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

5 декабря 2025 г. 21:00
Нардеп попалась на крупной взятке — эфир Вечір.LIVE

Нардеп попалась на крупной взятке — эфир Вечір.LIVE

5 декабря 2025 г. 18:01
США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

5 декабря 2025 г. 13:00
ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE

ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE

5 декабря 2025 г. 8:00
Макрон в КНР предложил мораторий на удары РФ — эфир Вечір.LIVE

Макрон в КНР предложил мораторий на удары РФ — эфир Вечір.LIVE

4 декабря 2025 г. 18:00
Умеров прибыл в США для новых переговоров — эфир День.LIVE

Умеров прибыл в США для новых переговоров — эфир День.LIVE

4 декабря 2025 г. 13:00
В НАТО сделали заявление о переговорах по войне — эфир Ранок.LIVE

В НАТО сделали заявление о переговорах по войне — эфир Ранок.LIVE

4 декабря 2025 г. 8:00

