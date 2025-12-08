Россия атаковала дамбу на Харьковщине — эфир Ранок.LIVE

Войска армии России ударили ракетами по плотине Печенежского водохранилища на Харьковщине. Известно, что на объекте временно было перекрыто движение из-за повреждений.

Приглашенные гости:

Сергей Ярый, капитан, командир подразделения беспилотных систем 28-й отдельной механизированной бригады

Олег Стрелка, представитель Главного управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в Сумской области

Эскандер Бариев, председатель правления Крымскотатарского Ресурсного Центра, член Меджлиса крымскотатарского народа

Игорь Чаленко, политолог, председатель Центра анализа и стратегий

Сергей Фурса, экономист, финансист

Андрей Демченко, спикер Государственной пограничной службы Украины

Оксана Жолнович, министр социальной политики Украины в 2022-2025 годах, кандидат юридических наук, руководитель социальных проектов PH Capital

Петр Олещук, политолог

Напомним, Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский прокомментировал, согласятся ли военные сложить оружие и отдать России территории.

Также председатель Меджлиса крымскотатарского народа высказался о том, согласятся ли в США признать Крым российским.