Україна
Трамп высказался о вступлении Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE
Трамп высказался о вступлении Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE

Трамп высказался о вступлении Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE

9 декабря 2025 г. 17:51

8 декабря 2025
Text

18:03 Решающие дни переговоров — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что вопрос невозможности вступления Украины в НАТО существовал в международной политике задолго до прихода Владимира Путина. Трамп намекнул, что это понимание было сформировано еще раньше. Он вспомнил, что во время его встречи с Президентом Зеленским, украинский лидер якобы жестко выразил два требования: возвращение Крыма и членство в Альянсе. Таким образом, Трамп подтверждает, что вопрос членства Украины в НАТО является ключевым в диалоге между лидерами.

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 9 декабря.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Дмитрий Васильев — политический эксперт, президент Развивающего агентства исследований и аналитики "Рада";
  • Алексей Кучеренко — народный депутат Украины, "Батькивщина", министр по вопросам ЖКХ Украины (2007-2010);
  • Павел Жовниренко — председатель правления Центра стратегических исследований;
  • Александр Павличенко — исполнительный директор Украинского хельсинского союза по правам человека.

Напомним, ранее Дональд Трамп заявил, что Украина не сможет вступить в НАТО. Такое понимание было сформировано в международной политике еще раньше.

Кроме того, президент США считает, что Украина должна провести выборы даже во время войны. По его словам, военное положение не может служить поводом для откладывания.

