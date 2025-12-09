Трамп высказался о вступлении Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE

Президент США Дональд Трамп в интервью Politico заявил, что вопрос невозможности вступления Украины в НАТО существовал в международной политике задолго до прихода Владимира Путина. Трамп намекнул, что это понимание было сформировано еще раньше. Он вспомнил, что во время его встречи с Президентом Зеленским, украинский лидер якобы жестко выразил два требования: возвращение Крыма и членство в Альянсе. Таким образом, Трамп подтверждает, что вопрос членства Украины в НАТО является ключевым в диалоге между лидерами.

Кроме того, президент США считает, что Украина должна провести выборы даже во время войны. По его словам, военное положение не может служить поводом для откладывания.