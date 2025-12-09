Зеленский прибыл в Рим и готовит заявление — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, прибыл в Рим. Он уже встретился с Папой Римским Львом XIV и имеет запланированную встречу и переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.
Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.
Эфир День.LIVE 9 декабря
Приглашенные гости:
- Константин Матвиенко, политический эксперт
- Виктория Вдовиченко, содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики Кембриджского университета
- Сергей Хлань, народный депутат Украины VIII созыва, депутат Херсонского областного совета
- Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины
- Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета
- Александр Левченко, дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017)
- Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований
Напомним, стало известно о чем Владимир Зеленский переговорил с Папой Римским Львом XIV.
Также глава государства ответил имеет ли США прямое влияние на решение Украины о сдаче земель России.