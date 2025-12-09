Видео
Україна
Видео

Зеленский прибыл в Рим и готовит заявление — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл в Рим и готовит заявление — эфир День.LIVE

9 декабря 2025 г. 13:00

13:00 Зеленский прибыл в Рим и готовит заявление — эфир День.LIVE

08:00 Украина завершает подготовку мирного плана — эфир Ранок.LIVE

8 декабря 2025
18:03 Решающие дни переговоров — эфир Вечір.LIVE

14:00 Переговоры Зеленского с европейскими лидерами — прямой эфир

13:09 Зеленский имеет ряд встреч в Лондоне — эфир День.LIVE

08:00 Россия атаковала дамбу на Харьковщине — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2025
19:30 Ватикан зажигает елку на площади Святого Петра — прямой эфир

5 декабря 2025
21:00 Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

Text

Text

13:00 США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, прибыл в Рим. Он уже встретился с Папой Римским Львом XIV и имеет запланированную встречу и переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Об этом и не только услышите в эфире День.LIVE.

Эфир День.LIVE 9 декабря

Приглашенные гости:

  • Константин Матвиенко, политический эксперт
  • Виктория Вдовиченко, содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики Кембриджского университета
  • Сергей Хлань, народный депутат Украины VIII созыва, депутат Херсонского областного совета
  • Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины
  • Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета
  • Александр Левченко, дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017)
  • Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований

Напомним, стало известно о чем Владимир Зеленский переговорил с Папой Римским Львом XIV.

Также глава государства ответил имеет ли США прямое влияние на решение Украины о сдаче земель России.

