Зеленский прибыл в Рим и готовит заявление — эфир День.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский во вторник, 9 декабря, прибыл в Рим. Он уже встретился с Папой Римским Львом XIV и имеет запланированную встречу и переговоры с премьер-министром Италии Джорджей Мелони.

Константин Матвиенко, политический эксперт

Виктория Вдовиченко, содиректор программы "Будущее Украины" Центра геополитики Кембриджского университета

Сергей Хлань, народный депутат Украины VIII созыва, депутат Херсонского областного совета

Дмитрий Плетенчук, спикер Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

Денис Марчук, заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета

Александр Левченко, дипломат, посол Украины в Хорватии и Боснии и Герцеговине (2010-2017)

Алексей Ижак, эксперт Национального института стратегических исследований

