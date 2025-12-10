Зеленский готов к выборам во время войны — эфир Ранок.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что готов участвовать в выборах, однако их проведение возможно только при условии полной безопасности граждан и внесения необходимых изменений в законодательство. Он обратился к США и европейским партнерам за помощью с обеспечением условий безопасности и отметил, что при их выполнении выборы могут состояться уже через 60-90 дней.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE в среду, 10 декабря.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

подполковник, командир 214-го отдельного штурмового батальона Антон Лавринюк;

политтехнолог Ярослав Макитра;

семейный врач Вита Олещенко;

заслуженный юрист Украины, доктор юридических наук, директор Института Международного права и инноваций Владимир Пилипенко;

экономический эксперт Юрий Гаврилечко;

политолог, эксперт по международным отношениям Вера Константинова;

народный депутат от фракции "Европейская Солидарность", председатель подкомитета по вопросам реабилитации ветеранов Комитета ВРУ по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов Ирина Никорак;

эксперт по вопросам энергетики Геннадий Рябцев;

первый заместитель начальника Херсонской городской военной администрации Михаил Линецкий.

Напомним, что недавно лидер США Дональд Трамп заявил, что в Украине должны состояться выборы во время войны.

Новини.LIVE объясняли, какими могут быть выборы в Украине во время перемирия.