Украина завершает подготовку мирного плана — эфир Ранок.LIVE

Украина завершает подготовку финальной версии мирного плана. Этот документ сразу же получат Соединенные Штаты Америки для ознакомления и дальнейших консультаций.

Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 9 декабря.

Гости эфира Ранок.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пьясецкий;

председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа;

руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук;

заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко;

юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;

заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич ;

экс-заместитель генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Николай Голомша;

Голомша; младший лейтенант, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий;

народный депутат от фракции " Батькивщина", член Комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев.

Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп имеет собственное видение относительно завершения полномасштабной войны.

Ранее Зеленский раскрыл, что изменилось в обновленной версии мирного плана США.