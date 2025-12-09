Украина завершает подготовку мирного плана — эфир Ранок.LIVE

Украина завершает подготовку финальной версии мирного плана. Этот документ сразу же получат Соединенные Штаты Америки для ознакомления и дальнейших консультаций.
Об этом и не только будут говорить в эфире Ранок.LIVE во вторник, 9 декабря.
Гости эфира Ранок.LIVE
Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:
- главный сержант 93-й ОМБр "Стоход" Виталий Пьясецкий;
- председатель венгерской общины Киева и Киевской области Тибор Томпа;
- руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия ХХI" Павел Лакийчук;
- заместитель директора Национального института стратегических исследований Вячеслав Потапенко;
- юрист-международник, доцент кафедры международного права КНУ имени Тараса Шевченко Роман Еделев;
- заместитель командира 429-го отдельного полка беспилотных систем "Ахиллес" Олесь Маляревич;
- экс-заместитель генерального прокурора Украины, заслуженный юрист Николай Николай Голомша;
- младший лейтенант, начальник отделения рекрутинга 28 ОМБР Денис Швыдкий;
- народный депутат от фракции " Батькивщина", член Комитета по вопросам правовой политики, первый заместитель главы Украинской делегации в ПАСЕ Сергей Соболев.
Недавно президент Украины Владимир Зеленский заявил, что глава Белого дома Дональд Трамп имеет собственное видение относительно завершения полномасштабной войны.
Ранее Зеленский раскрыл, что изменилось в обновленной версии мирного плана США.