Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияМода и красотаВкусШтабTravelТуризмРецептыДомРынок недвижимостиFashionМодаВоенная экономикаКомпанииПутешествияДом и огородТранспортМетеоПогодаАвтоКино и сериалыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортПсихология 2025Шоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииДом 2024Львов

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Компании
Львов
Медцентр
Мобилизация
Мода
Новости дня
Погода
Праздники
Промо
Психология
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная arrow Відео arrow Решающие дни переговоров — эфир Вечір.LIVE arrow
Решающие дни переговоров — эфир Вечір.LIVE

Решающие дни переговоров — эфир Вечір.LIVE

8 декабря 2025 г. 18:03

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео
Text

18:03 Решающие дни переговоров — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Переговоры Зеленского с европейскими лидерами — прямой эфир

Text

13:09 Зеленский имеет ряд встреч в Лондоне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия атаковала дамбу на Харьковщине — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2025
Text

19:30 Ватикан зажигает елку на площади Святого Петра — прямой эфир

5 декабря 2025
Text

21:00 Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

Text

18:01 Нардеп попалась на крупной взятке — эфир Вечір.LIVE

Text

13:00 США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

Text

08:00 ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE

4 декабря 2025
Text

18:00 Макрон в КНР предложил мораторий на удары РФ — эфир Вечір.LIVE

Text

18:03 Решающие дни переговоров — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Переговоры Зеленского с европейскими лидерами — прямой эфир

Text

13:09 Зеленский имеет ряд встреч в Лондоне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия атаковала дамбу на Харьковщине — эфир Ранок.LIVE

7 декабря 2025
Text

19:30 Ватикан зажигает елку на площади Святого Петра — прямой эфир

Канцлер Германии Фридрих Мерц и Президент Франции Эммануэль Макрон сделали совместное заявление, отметив критическую важность текущего момента для Украины. По их словам, "это могут быть решающие дни для всех нас в отношении Украины".

Об этом и не только поговорят эксперты в эфире Вечір.LIVE 8 декабря.

Темы эфира

Соответствующее заявление Макрона и Мерца сделано на фоне встречи в Лондоне с Владимиром Зеленским и Киром Стармером. Оно подтверждает, что европейские лидеры стремятся максимально использовать свое влияние. Фраза "У нас много карт в руках" указывает на решимость Европы скоординировать дипломатическое и экономическое давление, чтобы обеспечить выгодные условия для Киева на будущих мирных переговорах.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Ярослав Куц — член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины;
  • Олесь Доний — политолог, общественный деятель;
  • Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;
  • Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;
  • Петр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши;
  • Тарас Мишак — старший офицер отделения коммуникаций 59-й ОШБр БпС, лейтенант.

Напомним, 8 декабря европейские лидеры провели переговоры и сделали ряд важных заявлений. Они подтвердили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

После этого Владимир Зеленский начал двусторонние переговоры со Стармером.

Актуальні відео на нашому YouTube каналі

Подписаться

Новости по теме

Все видео
Все Новости Статьи Видео
Text

18:03 Решающие дни переговоров — эфир Вечір.LIVE

17:58 Во Львове открыли второй Центр жизнестойкости — фото

17:53 Завершено расследование в отношении главы облсовета и его жены

17:53 Путин снова намекает на десант в Одессе — ВМС оценили угрозы

17:45 Экономист Фурса оценил инфляционные перспективы Украины

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:35 Не только сладости — что в Польше обычно дарят на Рождество

17:35 Украину накроет непогода — синоптики предупредили о буре завтра

17:34 Сделка между Netflix и Warner Bros — что думает об этом Трамп

17:31 Аренда квартиры — с какими трудностями сталкиваются ВПЛ

17:29 В Запорожье разворовывали газ — более 160 млн грн убытков

17:58 Во Львове открыли второй Центр жизнестойкости — фото

17:53 Завершено расследование в отношении главы облсовета и его жены

17:53 Путин снова намекает на десант в Одессе — ВМС оценили угрозы

17:45 Экономист Фурса оценил инфляционные перспективы Украины

17:35 Не только сладости — что в Польше обычно дарят на Рождество

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

17:35 Украину накроет непогода — синоптики предупредили о буре завтра

17:34 Сделка между Netflix и Warner Bros — что думает об этом Трамп

17:31 Аренда квартиры — с какими трудностями сталкиваются ВПЛ

17:29 В Запорожье разворовывали газ — более 160 млн грн убытков

17:15 В "Укрэнерго" объяснили, почему могут менять графики отключений

18:47 Тепло с одесского рынка — как горожане поддерживают военных

11:03 День Святого Николая — будут ли отмечать одесситы праздник

3 декабря

18:49 Инкллюзивность в Одессе — с чем сталкиваются ветераны каждый день

2 декабря

22:32 Ад Мариуполя и плен в РФ глазами одесского морского пехотинца

1 декабря

18:53 Опасность всегда рядом — что нужно знать о ВИЧ одесситам

28 ноября

22:32 Отмена правил эксплуатации пляжей в Одессе — чем это грозит

27 ноября

22:33 Цены на продукты в Одессе — как изменились на рынке Черемушки

08:04 Мирный план Трампа — возможность компромисса или путь капитуляции

25 ноября

22:33 Рано или поздно воевать будут все — история морпеха из Одессы

24 ноября

15:46 Мирное соглашение Трампа по Украине — мнение одесситов

Text

18:03 Решающие дни переговоров — эфир Вечір.LIVE

Text

14:00 Переговоры Зеленского с европейскими лидерами — прямой эфир

Text

13:09 Зеленский имеет ряд встреч в Лондоне — эфир День.LIVE

Text

08:00 Россия атаковала дамбу на Харьковщине — эфир Ранок.LIVE

7 декабря
Text

19:30 Ватикан зажигает елку на площади Святого Петра — прямой эфир

Видео по теме

Все видео
Переговоры Зеленского с европейскими лидерами — прямой эфир

Переговоры Зеленского с европейскими лидерами — прямой эфир

8 декабря 2025 г. 14:00
Зеленский имеет ряд встреч в Лондоне — эфир День.LIVE

Зеленский имеет ряд встреч в Лондоне — эфир День.LIVE

8 декабря 2025 г. 13:09
Россия атаковала дамбу на Харьковщине — эфир Ранок.LIVE

Россия атаковала дамбу на Харьковщине — эфир Ранок.LIVE

8 декабря 2025 г. 8:00
Ватикан зажигает елку на площади Святого Петра — прямой эфир

Ватикан зажигает елку на площади Святого Петра — прямой эфир

7 декабря 2025 г. 19:30
Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

Зарплаты, налоги и отставка Ермака — эфир с Гетманцевым

5 декабря 2025 г. 21:00
Нардеп попалась на крупной взятке — эфир Вечір.LIVE

Нардеп попалась на крупной взятке — эфир Вечір.LIVE

5 декабря 2025 г. 18:01
США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

США анонсировали новости о войне в Украине — эфир День.LIVE

5 декабря 2025 г. 13:00
ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE

ЕС готовится к прекращению помощи от США — эфир Ранок.LIVE

5 декабря 2025 г. 8:00

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации