Решающие дни переговоров — эфир Вечір.LIVE

Канцлер Германии Фридрих Мерц и Президент Франции Эммануэль Макрон сделали совместное заявление, отметив критическую важность текущего момента для Украины. По их словам, "это могут быть решающие дни для всех нас в отношении Украины".

Соответствующее заявление Макрона и Мерца сделано на фоне встречи в Лондоне с Владимиром Зеленским и Киром Стармером. Оно подтверждает, что европейские лидеры стремятся максимально использовать свое влияние. Фраза "У нас много карт в руках" указывает на решимость Европы скоординировать дипломатическое и экономическое давление, чтобы обеспечить выгодные условия для Киева на будущих мирных переговорах.

Ярослав Куц — член комитета по вопросам информационной политики и взаимодействия со СМИ в Национальной ассоциации адвокатов Украины;

Олесь Доний — политолог, общественный деятель;

Владимир Омельченко — директор энергетических программ Центра Разумкова;

Олег Попенко — председатель Союза потребителей коммунальных услуг;

Петр Кульпа — польский эксперт, бывший член правительства Польши;

Тарас Мишак — старший офицер отделения коммуникаций 59-й ОШБр БпС, лейтенант.

Напомним, 8 декабря европейские лидеры провели переговоры и сделали ряд важных заявлений. Они подтвердили, что и в дальнейшем будут поддерживать Украину.

После этого Владимир Зеленский начал двусторонние переговоры со Стармером.