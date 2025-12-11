ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

Евросоюз обсуждает возможность временного обхода вето Венгрии на переговорах о вступлении Украины в блок. Тем временем Украина работает над экономической составляющей мирного плана, которая касается вопросов восстановления и инвестиций.

Центральной темой являются мирные переговоры. В то же время США хотят вернуть Россию в мировую экономику, и эти планы уже передали Евросоюзу. Президент США Дональд Трамп требует выборов в Украине, но реально ли это под обстрелами? Регулярные отключения света продолжаются, и премьер Юлия Свириденко обещает их уменьшение уже в эти выходные.

Руслан Рохов, политтехнолог;

Олег Пендзин, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба;

Виктория Гриб, нардеп, внефракционная;

Роман Балабойко, инспектор пограничной службы по взаимодействию со СМИ, 2-й комендатуры "Щит" бригады "Месть", сержант.

Напомним, что Украина передала США свой вариант проекта мирного плана — этот документ является ответом на предложения Трампа.

Ранее мы также информировали, что Коломойский сделал резкое заявление относительно мирных переговоров — бизнесмен считает, что в условиях боевых действий они станут катастрофой для страны.