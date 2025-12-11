Видео
Україна
ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

ЕС готовит переговоры с Украиной — эфир Вечір.LIVE

11 декабря 2025 г. 18:18

Евросоюз обсуждает возможность временного обхода вето Венгрии на переговорах о вступлении Украины в блок. Тем временем Украина работает над экономической составляющей мирного плана, которая касается вопросов восстановления и инвестиций.

Эфир Вечір.LIVE

Центральной темой являются мирные переговоры. В то же время США хотят вернуть Россию в мировую экономику, и эти планы уже передали Евросоюзу. Президент США Дональд Трамп требует выборов в Украине, но реально ли это под обстрелами? Регулярные отключения света продолжаются, и премьер Юлия Свириденко обещает их уменьшение уже в эти выходные.

Гости эфира

Гости сегодняшнего эфира:

  • Руслан Рохов, политтехнолог;
  • Олег Пендзин, исполнительный директор эксперт экономического дискуссионного клуба;
  • Виктория Гриб, нардеп, внефракционная;
  • Роман Балабойко, инспектор пограничной службы по взаимодействию со СМИ, 2-й комендатуры "Щит" бригады "Месть", сержант.

Напомним, что Украина передала США свой вариант проекта мирного плана — этот документ является ответом на предложения Трампа.

Ранее мы также информировали, что Коломойский сделал резкое заявление относительно мирных переговоров — бизнесмен считает, что в условиях боевых действий они станут катастрофой для страны.

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

