Президент дал поручение разведке по РФ и КНР — эфир Вечір.LIVE

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разведке усилить мониторинг сотрудничества между Россией и Китаем. Он отметил важность своевременного получения информации о любых изменениях во взаимодействии двух стран.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 10 декабря.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

журналист Сергей Ауслендер,

председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик,

депутат Киевского городского совета "Европейская Солидарность", Председатель комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции, доктор юридических наук Леонид Емец,

председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея,

депутат Киевского городского совета, "Батькивщина", (первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности) Алла Шлапак.

Напомним, что Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В частности, среди тем было сотрудничество России и Китая.

А также президент ранее заявлял, что Китай мог бы сделать все для окончания войны, однако не хочет этого. Пекин имеет сильное влияние на Москву, в частности, лично на российского диктатора Владимира Путина.