Україна
Президент дал поручение разведке по РФ и КНР — эфир Вечір.LIVE

Президент дал поручение разведке по РФ и КНР — эфир Вечір.LIVE

10 декабря 2025 г. 17:50

Президент Украины Владимир Зеленский поручил разведке усилить мониторинг сотрудничества между Россией и Китаем. Он отметил важность своевременного получения информации о любых изменениях во взаимодействии двух стран.

Об этом и не только будут говорить в эфире Вечір.LIVE в среду, 10 декабря.

Гости эфира Вечір.LIVE

Сегодня обсуждать важные события и темы в Украине и мире будут:

  • журналист Сергей Ауслендер,
  • председатель Оболонской РГА в городе Киеве, кандидат юридических наук Кирилл Фесик,
  • депутат Киевского городского совета "Европейская Солидарность", Председатель комиссии по вопросам регламента, депутатской этики и предотвращения коррупции, доктор юридических наук Леонид Емец,
  • председатель Общественного совета при КГГА Геннадий Кривошея,
  • депутат Киевского городского совета, "Батькивщина", (первый заместитель председателя комиссии КГС по вопросам бюджета, социально-экономического развития и инвестиционной деятельности) Алла Шлапак.
 

Напомним, что Владимир Зеленский заслушал доклад руководителя Службы внешней разведки Украины Олега Иващенко. В частности, среди тем было сотрудничество России и Китая.

А также президент ранее заявлял, что Китай мог бы сделать все для окончания войны, однако не хочет этого. Пекин имеет сильное влияние на Москву, в частности, лично на российского диктатора Владимира Путина.

Украина и Польша обсуждают передачу самолетов — эфир День.LIVE

Украина и Польша обсуждают передачу самолетов — эфир День.LIVE

10 декабря 2025 г. 13:14
Зеленский готов к выборам во время войны — эфир Ранок.LIVE

Зеленский готов к выборам во время войны — эфир Ранок.LIVE

10 декабря 2025 г. 8:00
Трамп высказался о вступлении Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE

Трамп высказался о вступлении Украины в НАТО — эфир Вечір.LIVE

9 декабря 2025 г. 17:51
Зеленский прибыл в Италию, где проведет переговоры — прямой эфир

Зеленский прибыл в Италию, где проведет переговоры — прямой эфир

9 декабря 2025 г. 16:05
Зеленский прибыл в Рим и готовит заявление — эфир День.LIVE

Зеленский прибыл в Рим и готовит заявление — эфир День.LIVE

9 декабря 2025 г. 13:00
Украина завершает подготовку мирного плана — эфир Ранок.LIVE

Украина завершает подготовку мирного плана — эфир Ранок.LIVE

9 декабря 2025 г. 8:00
Решающие дни переговоров — эфир Вечір.LIVE

Решающие дни переговоров — эфир Вечір.LIVE

8 декабря 2025 г. 18:03
Переговоры Зеленского с европейскими лидерами — прямой эфир

Переговоры Зеленского с европейскими лидерами — прямой эфир

8 декабря 2025 г. 14:00

